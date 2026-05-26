Βαν συγκρούστηκε με ελέφαντα στο εθνικό πάρκο Murchison Falls, στα βορειοδυτικά της Ουγκάντας, την Κυριακή 24/5. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις, αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το abc.news, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 24/5, ενώ στο όχημα επέβαιναν επτά στελέχη της φορολογικής αρχής της Ουγκάντας

Ο οδηγός χτύπησε το ζώο και «στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο του οχήματος».

«Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή όταν οδηγούν μέσα σε εθνικά πάρκα και προστατευόμενες περιοχές», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι άγρια ζώα διασχίζουν συχνά τους δρόμους.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν τους επιβάτες του κατεστραμμένου αυτοκινήτου να φωνάζουν για βοήθεια, ενώ ο τραυματισμένος ελέφαντας παλεύει να σηκωθεί κοντά σε έναν θάμνο.

Οι αρχές δεν έδωσαν πληροφορίες για την κατάσταση του ζώου.

