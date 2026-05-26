Νέα καταγγελία δέχθηκε σήμερα, η Αστυνομία, σχετικά με διαδικτυακή απάτη, που αφορά σε πλαστό ηλεκτρονικό μήνυμα δήθεν από το Τμήμα Φορολογίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, πολίτης έλαβε στις 21/05/2026, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e–mail, στο οποίο αναφερόταν ότι, για σκοπούς επιστροφής φόρου από το Τμήμα Φορολογίας, θα έπρεπε να γίνει επιβεβαίωση των προσωπικών της στοιχείων, μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου – link – που περιλαμβανόταν στο μήνυμα. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος οδηγούσε σε πλαστή ιστοσελίδα που ομοίαζε με τη διαδικτυακή σελίδα του Τμήματος Φορολογίας.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος που έλαβε, η παραπονούμενη επέλεξε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο και στην πλαστή ιστοσελίδα καταχώρησε τα προσωπικά στοιχεία της, καθώς και τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας της. Στη συνέχεια, η ίδια έλαβε μηνύματα με το κωδικούς αριθμούς ασφαλείας – OTP, τους οποίους και καταχώρησε σε πεδίο στην πλαστή ιστοσελίδα, νομιζόμενη ότι ακολουθούσε τη διαδικασία επιστροφής φόρου.

Αργότερα, αφού η παραπονούμενη έλαβε από την τράπεζα στην οποία διατηρεί λογαριασμό, ειδοποίηση που ανέφερε ότι έγιναν μέσω του λογαριασμού της, δύο συναλλαγές, για το ποσό των 3,134 ευρώ συνολικά, με αποτέλεσμα η ίδια να διαπιστώσει ότι είχε εξαπατηθεί.

Την υπόθεση απάτης διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση, η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ακολουθεί τις πιο κάτω συστάσεις: