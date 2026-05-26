Νέα καταγγελία δέχθηκε σήμερα, η Αστυνομία, σχετικά με διαδικτυακή απάτη, που αφορά σε πλαστό ηλεκτρονικό μήνυμα δήθεν από το Τμήμα Φορολογίας.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, πολίτης έλαβε στις 21/05/2026, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e–mail, στο οποίο αναφερόταν ότι, για σκοπούς επιστροφής φόρου από το Τμήμα Φορολογίας, θα έπρεπε να γίνει επιβεβαίωση των προσωπικών της στοιχείων, μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου – link – που περιλαμβανόταν στο μήνυμα. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος οδηγούσε σε πλαστή ιστοσελίδα που ομοίαζε με τη διαδικτυακή σελίδα του Τμήματος Φορολογίας.
Ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος που έλαβε, η παραπονούμενη επέλεξε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο και στην πλαστή ιστοσελίδα καταχώρησε τα προσωπικά στοιχεία της, καθώς και τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας της. Στη συνέχεια, η ίδια έλαβε μηνύματα με το κωδικούς αριθμούς ασφαλείας – OTP, τους οποίους και καταχώρησε σε πεδίο στην πλαστή ιστοσελίδα, νομιζόμενη ότι ακολουθούσε τη διαδικασία επιστροφής φόρου.
Αργότερα, αφού η παραπονούμενη έλαβε από την τράπεζα στην οποία διατηρεί λογαριασμό, ειδοποίηση που ανέφερε ότι έγιναν μέσω του λογαριασμού της, δύο συναλλαγές, για το ποσό των 3,134 ευρώ συνολικά, με αποτέλεσμα η ίδια να διαπιστώσει ότι είχε εξαπατηθεί.
Την υπόθεση απάτης διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.
Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση, η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ακολουθεί τις πιο κάτω συστάσεις:
- Καμία φορολογική ή άλλη Κρατική Αρχή αποστέλλει μηνύματα ζητώντας κωδικούς και άλλα τραπεζικά στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που λάβετε παρόμοιο μήνυμα, αγνοήστε το και διαγράψτε το άμεσα
- Μην κοινοποιείτε ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω e–mail ή μέσω άγνωστων ιστοσελίδων
- Μην συμπληρώνετε στοιχεία σε ιστοσελίδες που δεν είναι οι επίσημες κρατικών οργανισμών. Να ελέγχετε πάντα την αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αποστολέα ενός μηνύματος και την αυθεντικότητα των ηλεκτρονικών συνδέσμων που περιλαμβάνει, πριν επιλέξετε τον σύνδεσμο
- Να ενημερώνεστε μόνο από επίσημες Κρατικές πηγές. Οι πολίτες μπορούν να επαληθεύουν την ταυτότητα των ατόμων που τους καλούν, επικοινωνώντας μέσω των επίσημων καναλιών των Υπηρεσιών που τα εν λόγω άτομα αναφέρουν ότι εκπροσωπούν
- Να χρησιμοποιείτε ασφάλεια δύο παραγόντων για τους ηλεκτρονικούς σας λογαριασμούς
- Σε περίπτωση που δηλώθηκαν στους δράστες οποιαδήποτε τραπεζικά δεδομένα κατά τη διάρκεια τέτοιας απάτης, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ το Τραπεζικό του ίδρυμα για αποφυγή ανεπιθύμητης χρήσης των δεδομένων του και των διαθέσιμων χρηματικών υπολοίπων του και να υποβάλει σχετική καταγγελία στην Αστυνομία