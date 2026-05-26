Το Εφετείο απέρριψε έφεση άνδρα που είχε καταδικαστεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για σειρά σοβαρών αδικημάτων που αφορούσαν πυροβόλα όπλα, εκρηκτικές ύλες, πυροβολισμούς σε κατοικημένη περιοχή, τραυματισμό ζώου και απειλή, επικυρώνοντας την ποινή φυλάκισης δέκα μηνών που του είχε επιβληθεί.

Ο εφεσείων είχε κριθεί ένοχος για κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων χωρίς άδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας, καθώς και για κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Παράλληλα, είχε καταδικαστεί για πυροβολισμό μέσα σε κατοικημένη περιοχή, τραυματισμό ζώου και απειλή. Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε επιβάλει συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, με ανώτατη ποινή τους δέκα μήνες.

Ο ίδιος καταχώρισε προσωπικά την έφεσή του, αναγράφοντας ως μοναδικό λόγο έφεσης τη λέξη «αθώος». Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Εφετείου, παρά τις προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου, ουδέποτε κατέθεσε αιτιολογημένους λόγους έφεσης ή διάγραμμα αγόρευσης.

Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Εφετείου, διαπιστώθηκε ότι ο εφεσείων γνώριζε τόσο την ημερομηνία εκδίκασης της έφεσης όσο και τη μεταγενέστερη δικάσιμο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.

Το τριμελές Εφετείο, αποτελούμενο από τους δικαστές Μ. Αμπιζά, Στ. Χριστοδουλίδου-Μεσσίου και Ι. Στυλιανίδου, επισήμανε ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, κάθε ειδοποίηση έφεσης πρέπει να εκθέτει πλήρως τους λόγους στους οποίους βασίζεται, ώστε να προκύπτει σαφώς ποιο σφάλμα αποδίδεται στο πρωτόδικο δικαστήριο και γιατί αυτό θεωρείται νομικά εσφαλμένο.

Το Εφετείο υπογράμμισε ότι η απλή αναφορά της λέξης «αθώος» δεν επαρκεί για να στοιχειοθετήσει έφεση, ούτε επιτρέπει στο Δικαστήριο να εξετάσει συγκεκριμένα σφάλματα ή νομικά ζητήματα που ενδεχομένως να δικαιολογούσαν παρέμβαση στην πρωτόδικη απόφαση.

Παρότι οι δικαστές έλαβαν υπόψη ότι ο εφεσείων είχε καταχωρίσει μόνος του την έφεση, έκριναν ότι αυτό δεν μπορούσε να καλύψει την απουσία αιτιολογημένων λόγων και συγκεκριμένων ισχυρισμών κατά της καταδίκης.

Ως αποτέλεσμα, το Εφετείο κατέληξε ότι δεν υπήρχε οποιοσδήποτε λόγος παρέμβασης στην πρωτόδικη κρίση και απέρριψε την έφεση, επικυρώνοντας πλήρως την καταδίκη και τις ποινές που είχαν επιβληθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.