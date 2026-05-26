Το νέο Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 μοιράζει συνολικά €690.400 σε 16 θεατρικές παραγωγές, σε μια περίοδο όπου ο θεατρικός χώρος αναμένει ήδη τη συζήτηση για την αναθεώρηση του σχεδίου το 2027.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την Τρίτη τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία αφορούσε 33 αιτήσεις από 21 φορείς.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, οι τελικές βαθμολογίες προέκυψαν μέσα από συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, ενώ τα ποιοτικά στοιχεία αξιολογήθηκαν από πενταμελή επιτροπή που διορίστηκε από την Υφυπουργό Πολιτισμού. Από τις 33 αιτήσεις, χρηματοδοτούνται οι 16 με την υψηλότερη βαθμολογία, ενώ προβλέπονται επιπλέον κονδύλια για περιοδείες, κυπριακά έργα, συμπαραγωγές και δράσεις συμπερίληψης.

Οι φορείς, των οποίων οι θεατρικές παραγωγές έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς το Υφυπουργείο εάν αποδέχονται ή όχι τη χορηγία το αργότερο έως τις 26 Ιουνίου 2026 και να προσκομίσουν τα έγγραφα που θα τους ζητηθούν.

Την υψηλότερη βαθμολογία εξασφάλισε η παραγωγή «Γυναίκες ή Άλλη Εποχή» του Φανταστικού Θεάτρου σε συμπαραγωγή με τη ΣΕΖΟΝ, με μέσο όρο 90,67 και συνολική χορηγία €65.000. Η παραγωγή έλαβε βασική χορηγία €49.500, καθώς και πρόσθετες ενισχύσεις για συμπαραγωγή, κυπριακό έργο και δράσεις συμπερίληψης.

Ακολουθεί το Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ σε συμπαραγωγή με την Υπογαία, με την παράσταση «Κουβεντούλες με τη μαμά» του Santiago Carlos Oves, που εξασφάλισε συνολικά €67.500 — το υψηλότερο ποσό χρηματοδότησης ανάμεσα στις φετινές εγκρίσεις.

Ενδεικτικά, ανάμεσα στους φορείς που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κονδύλια μέσω πολλαπλών παραγωγών ξεχωρίζει το Θέατρο Δέντρο, το οποίο χρηματοδοτείται για δύο παραγωγές, τις «Κουβεντούλες με τη μαμά» και «Ψευδαισθήσεις», λαμβάνοντας συνολικά €115.000.

Δύο παραγωγές εγκρίθηκαν και για το Σατιρικό Θέατρο, το οποίο εξασφάλισε συνολικά €63.000 για τα έργα «The Effect» και «Το Ψέμα».

Το Θέατρο ΕΝΑ έλαβε επίσης χρηματοδότηση για δύο παραγωγές, συνολικού ύψους €73.000, για τα έργα «Έντα Γκάμπλερ» και «Μη σου τύχει! A Pain in the Ass».

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία κυπριακών έργων και δημιουργών στον κατάλογο των επιτυχόντων. Το «Brandy Sour» της Κωνσταντίας Σωτηρίου από το Θέατρο Αντίλογος έλαβε €51.000, ενώ η παραγωγή «What Grows From Stone» της Μαρίας Βαρνακκίδου εξασφάλισε €41.000 μέσα από τη συνεργασία των ομάδων A Vendre και ENACT.

Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι τα ποσά που ανακοινώθηκαν δεν περιλαμβάνουν τις επιπρόσθετες χορηγίες που αφορούν εργοδοτικές εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων ταμείων, οι οποίες θα καλυφθούν ξεχωριστά. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποια επιτυχούσα παραγωγή δεν αποδεχθεί τη χορηγία μέχρι τις 26 Ιουνίου, τότε θα χρηματοδοτηθεί η αμέσως επόμενη πρόταση με βάση τη συνολική βαθμολογία.

Εντός Ιουνίου θα ξεκινήσει κύκλος διαβουλεύσεων με τους θεατρικούς φορείς για την αναθεώρηση του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ ενόψει του 2027, μια διαδικασία που αναμένεται να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα κριτήρια αξιολόγησης, την κατανομή των κονδυλίων και τη στήριξη της ανεξάρτητης θεατρικής δημιουργίας.

