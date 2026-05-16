Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στην Κύπρο οι πρόβες για τον «Ίωνα» του Ευριπίδη, τη μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.

Ο ΘΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από τη διαδικασία των προβών, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από τη σκηνική ατμόσφαιρα της παράστασης που σκηνοθετεί ο Θωμάς Μοσχόπουλος και η οποία θα κάνει πρεμιέρα στην Κύπρο από τις 16 Ιουλίου, πριν ταξιδέψει στην Επίδαυρο για τις παραστάσεις της 28ης και 29ης Αυγούστου. Τις φωτογραφίες από τις πρόβες υπογράφει ο Δημήτρης Λούτσιος.

© Δημήτρης Λούτσιος

Με φόντο το μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς, ο Ίων αποτελεί ένα από τα πιο αινιγματικά και πολυεπίπεδα έργα του Ευριπίδη, ισορροπώντας ανάμεσα στην τραγωδία και την κωμωδία, τον μύθο και τον ρεαλισμό. Στον πυρήνα του βρίσκεται η αναζήτηση της ταυτότητας και της καταγωγής, μέσα από μια ιστορία γεμάτη αποκαλύψεις, παρερμηνείες και υπόγειες εντάσεις.

© Δημήτρης Λούτσιος

Ο Θωμάς Μοσχόπουλος επιστρέφει στον ΘΟΚ μετά την περσινή συνεργασία τους στον «Επιθεωρητή» του Νικολάι Γκόγκολ, καταθέτοντας αυτή τη φορά μια νέα ανάγνωση του ευριπίδειου δράματος.

© Δημήτρης Λούτσιος

Στον ρόλο του Ίωνα εμφανίζεται ο Γιάννης Τσουμαράκης, ενώ την Κρέουσα ερμηνεύει η Στέλα Φυρογένη. Παίζουν επίσης οι Νεοκλής Νεοκλέους και Βαλεντίνος Κόκκινος, πλαισιωμένοι από πολυμελή θίασο.

© Δημήτρης Λούτσιος

Τη μετάφραση και δραματουργική επεξεργασία υπογράφει επίσης ο Θωμάς Μοσχόπουλος, με σκηνικά και κοστούμια του Βασίλη Παπατσαρούχα, μουσική της Αναστασίας Δημητριάδου (nama dama), κίνηση και χορογραφία του Φώτη Νικολάου και σχεδιασμό φωτισμού του Γεώργιου Κουκουμά.

© Δημήτρης Λούτσιος

© Δημήτρης Λούτσιος

© Δημήτρης Λούτσιος

© Δημήτρης Λούτσιος