Η έρευνα που εκπονήθηκε από την Κυπριακή Στρατηγική Πρωτοβουλία Δημόσιας-Ιδιωτικής Συνεργασίας για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT) αναδεικνύει τις νέες τάσεις στην απάτη που διευκολύνεται από την τεχνολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των money mules.

Η μελέτη αυτή, που συνέθεσε δεδομένα από συμμετέχοντες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως πιστωτικά ιδρύματα, η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) και η Αστυνομία, παρέχει πολύτιμα συμπεράσματα για την ενίσχυση των αναλυτικών εργαλείων και την καταπολέμηση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εγκλημάτων.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν άσκησης βάσει κινδύνου από τους συμμετέχοντες, εντόπισε σημαντικές τάσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής εγκληματικότητας και αξιολόγησε τη σύνδεση της τεχνολογίας με την αύξηση των παρανομιών. Εστιάζοντας στην εξέλιξη των μεθόδων απάτης, η έρευνα αναδεικνύει την αυξανόμενη χρήση εργαλείων όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα deepfakes για τη δημιουργία ψευδών προφίλ και την εξαπάτηση των θυμάτων.

Η σύνδεση της τεχνολογίας με την απάτη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, ειδικά στον τομέα των AI-powered deepfakes, έχουν αυξήσει την πολυπλοκότητα και την κλίμακα της απάτης. Οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται τις τεχνολογίες αυτές για να δημιουργήσουν αξιόπιστες πλαστοπροσωπίες και να παραπλανήσουν τα θύματα, κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών επικοινωνίας.

Παράλληλα, οι τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, που συχνά ενσωματώνουν ψευδή αίσθηση επείγοντος, αποτελούν δημοφιλείς μεθόδους για την αποσπασματική αποκαλυπτική μεταφορά χρημάτων.

Η έρευνα εντοπίζει επίσης τη σύνδεση αυτών των εγκλημάτων με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη νομιμοποίηση εσόδων μέσω διασυνοριακών χρηματοοικονομικών ροών, οι οποίες διακινούνται συχνά μέσω κρυπτονομισμάτων και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η χρήση αυτών των νέων εργαλείων διευκολύνει την ανωνυμία και την ταχύτητα με την οποία τα παράνομα κεφάλαια μετακινούνται, καθιστώντας τη δουλειά των εποπτικών αρχών πιο δύσκολη.

Ο ρόλος των money mules

Μία από τις κύριες διαπιστώσεις της έρευνας αφορά τη χρήση των money mules για τη μεταφορά των παράνομων χρημάτων. Τα άτομα αυτά, είτε εν γνώσει τους είτε χωρίς να γνωρίζουν την παράνομη προέλευση των κεφαλαίων, λειτουργούν ως μεσάζοντες, μεταφέροντας χρήματα από τους δράστες σε άλλους λογαριασμούς.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι στρατηγικές στρατολόγησης αυτών των ατόμων περιλαμβάνουν παραπλανητικές προσφορές για «εύκολη» εργασία ή υποτιθέμενες επενδυτικές ευκαιρίες, με τα θύματα να εξαπατώνται να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους για να μεταφέρουν τα χρήματα.

Η ανάλυση των συναλλαγών που διενεργούνται από τους money mules αποκαλύπτει πρότυπα, όπως οι ταχείες μεταφορές χρημάτων και οι αναλήψεις μετρητών από πολλαπλά ΑΤΜ σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα χρήματα κινούνται γρήγορα για να αποτραπεί ο εντοπισμός τους.

Η έρευνα προτείνει συντονισμένες στρατηγικές για την ενίσχυση των μηχανισμών εντοπισμού και ανάλυσης των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων, με την ανάλυση των ύποπτων συναλλαγών (SARs) και τη συνεργασία με τις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIUs) να παίζουν κεντρικό ρόλο.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τη βελτίωση των εργαλείων ανάλυσης, την ενίσχυση της παρακολούθησης μέσω συστημάτων AML, και τη συνεργασία για τη διασφάλιση ότι οι υπόχρεες οντότητες κατανοούν πλήρως τις στρατηγικές και τους κινδύνους που προκύπτουν από την τεχνολογική απάτη και τη χρήση των money mules.

Η έρευνα αναδεικνύει τη διαρκώς εξελισσόμενη φύση της απάτης που διευκολύνεται από την τεχνολογία και τον κρίσιμο ρόλο των money mules στην αναπαραγωγή αυτών των εγκλημάτων. Η ανάγκη για αυστηρότερη παρακολούθηση, γρήγορη ανίχνευση και συντονισμένη δράση όλων των φορέων είναι επιτακτική για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανάπτυξη πιο ισχυρών εργαλείων ανάλυσης αποτελούν τα θεμέλια για την αποτροπή της χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων και την προστασία του χρηματοοικονομικού συστήματος από τη διαρκώς αυξανόμενη απειλή.