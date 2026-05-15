Η εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης Λτδ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της επέκτασης στον τομέα της εξειδικευμένης διατροφής, προχώρησε στην εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της L.K. Biosearch Products Ltd.

Η L.K. Biosearch Products Ltd αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους και πρωτοπόρους συνεργάτες των φαρμακείων στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής στην Κυπριακή αγορά, αντιπροσωπεύοντας γνωστές και καταξιωμένες μάρκες, όπως η Solgar®. Παράλληλα, διαθέτει μια άρτια καταρτισμένη ομάδα με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και εξειδικευμένο κλάδο, όπως είναι το κανάλι του φαρμακείου.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης για την L.K. Biosearch Products Ltd, καθώς εντάσσεται σε ένα οργανισμό με μακρά ιστορία και εκτεταμένη εμπειρία στην Κυπριακή αγορά. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία δημιουργούνται ακόμη περισσότερες δυνατότητες για αναβάθμιση των υπηρεσιών, διεύρυνση των δραστηριοτήτων και περαιτέρω ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πελατών.

Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους συνεργάτες και πελάτες μας ότι η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συνέπεια που γνωρίζουν και εμπιστεύονται παραμένουν αμετάβλητες. Η L.K. Biosearch Products Ltd θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ίδια αφοσίωση και επαγγελματισμό, έχοντας πλέον την επιπλέον στήριξη, τεχνογνωσία και δυναμική του Ομίλου Εταιρειών Βάσσος Ηλιάδης Λτδ.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Εταιρειών Βάσσος Ηλιάδης Λτδ, κ. Βάσσος Κ. Ηλιάδης, δήλωσε: «Η εξαγορά της L.K. Biosearch Products Ltd συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Βάσσος Ηλιάδης Λτδ στην ιδιαίτερα ελκυστική και δυναμικά αναπτυσσόμενη κατηγορία των βιταμινών, των μεταλλικών στοιχείων και των συμπληρωμάτων διατροφής. Η οικογένεια Κτενά και η L.K. Biosearch Products Ltd έχουν πρωτοπορήσει στον συγκεκριμένο τομέα και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξή του. Η συνέχιση της συνεργασίας με την οικογένεια Κτενά ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την προσήλωσή μας στην παροχή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, που καλύπτουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για υγεία και ευεξία.»