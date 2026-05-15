Στο 38,98% διαμορφώθηκε το ποσοστό των χρηστών διαδικτύου στην Κύπρο που το 2025 ήρθε αντιμέτωπο με διαδικτυακά μηνύματα τα οποία θεώρησε εχθρικά ή υποτιμητικά προς συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων ή άτομα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat, το ποσοστό της Κύπρου παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και παρουσιάζει μικρή μεταβολή σε σχέση με το 2023, όταν είχε καταγραφεί στο 38,45%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 42,3% των χρηστών του διαδικτύου ήρθε αντιμέτωπο το 2025 με αντίστοιχα εχθρικά ή υποτιμητικά μηνύματα. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος της ΕΕ βασίζεται σε στοιχεία από 20 χώρες για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα. Σε σύγκριση με το 2023, παρατηρείται σημαντική άνοδος καθώς το αντίστοιχο ποσοστό είχε ανέλθει στο 36,57%.

Η Eurostat επισημαίνει πως σε επτά κράτη μέλης της ΕΕ, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες δήλωσαν ότι έχουν συναντήσει εχθρικά διαδικτυακά μηνύματα. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (60,9%), τη Φινλανδία (56,7%) και τη Σλοβακία (56,2%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Λετονία (29,3%), την Ελλάδα (29,4%), τη Γερμανία (33,7%) και τη Λιθουανία (33,8%).

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα εχθρικά και υποτιμητικά μηνύματα στοχοποιούσαν διαφορετικές ομάδες ή χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, το 33,7% των χρηστών ανέφερε στοχοποίηση λόγω πολιτικών ή κοινωνικών απόψεων, το 25,5% λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, το 23,4% λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και το 22,8% λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν μηνύματα που στοχοποιούσαν άτομα με βάση το φύλο (16,9%), την αναπηρία (11,5%), την ηλικία (8,8%) ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά (8,5%).

ΚΥΠΕ