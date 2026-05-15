Στενό συγγενικό πρόσωπο περιβόητου καταζητούμενου από τις ελληνικές Αρχές, ο οποίος φέρεται να διαμένει στο Ντουμπάι, είναι σύμφωνα με πληροφορίες η 50χρονη γυναίκα που συνελήφθη χθες στη Λεμεσό, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Αστυνομίας και της νεοσύστατης Υποδιεύθυνσης Πάταξης Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο κυπριακό FBI).

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα επταήμερης προσωποκράτησής τους. Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστή διαδικασία ενώπιον άλλου δικαστηρίου, παρουσιάστηκε και 45χρονος ειδικός αστυφύλακας, ο οποίος τελεί σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης για την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Η πρώτη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Πάταξης Οργανωμένου Εγκλήματος διεξήχθη υπό άκρα μυστικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι Αρχές διαθέτουν σοβαρές πληροφορίες από αξιόπιστο πληροφοριοδότη, σύμφωνα με τις οποίες η 50χρονη φέρεται να παραλάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά από συνεργάτες του καταζητούμενου προσώπου. Μέρος των χρημάτων, σύμφωνα με την Αστυνομία, αποστελλόταν μέσω εφαρμογών μεταφοράς χρημάτων, ενώ άλλα ποσά μεταφέρονταν προσωπικά στο Ντουμπάι ή σε συνεργάτες του στην Ελλάδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στην Κυπριακή Αστυνομία από τις ελληνικές Αρχές, η 50χρονη ύποπτη φέρεται να είναι ξαδέλφη του καταζητούμενου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην οικία της εντοπίστηκαν φωτογραφίες της ίδιας, μελών της οικογένειάς της, καθώς και του καταζητούμενου προσώπου που διαμένει στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, ο καταζητούμενος φέρεται να έχει συστήσει εγκληματική οργάνωση με δράση και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εναντίον του εκκρεμούν από το 2024 και το 2025 ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης για αδικήματα όπως κλοπές, απάτες, λαθρεμπόριο τσιγάρων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η κυπριακή Αστυνομία είχε καταχωρίσει τα στοιχεία του στον κατάλογο καταζητουμένων από τον Μάιο του 2024, με οδηγίες για σύλληψή του σε περίπτωση εντοπισμού του. Οι ελληνικές Αρχές τον περιγράφουν ως ηγετικό στέλεχος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εμπόριο ναρκωτικών, λαθρεμπόριο τσιγάρων, εκβιάσεις, ξέπλυμα χρήματος και δολοφονίες κατά παραγγελία.

Εγκληματική οργάνωση με δεσμούς κυκλωμάτων στην Κύπρο

Οι ανακριτές κατέχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο καταζητούμενος συνεχίζει να συντονίζει τη δράση του από το Ντουμπάι, μέσω συνεργατών του σε Ελλάδα και Κύπρο. Από αξιολόγηση πληροφοριών προκύπτει ότι η φερόμενη εγκληματική οργάνωση διατηρούσε δεσμούς με κυκλώματα στην Κύπρο, τα οποία εμπλέκονταν σε εκβιασμούς επιχειρηματιών, «προστασία» νυχτερινών κέντρων και εταιρειών, καθώς και σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, μέλη των κυκλωμάτων φέρονται να χρησιμοποιούσαν απειλές, εμπρησμούς, πυροβολισμούς και εκφοβισμό, ιδιαίτερα εναντίον επιχειρηματιών και εταιρειών που αρνούνταν να καταβάλουν χρήματα για «προστασία». Πληροφορίες συνδέουν επίσης την οργάνωση με απειλές προς εταιρείες στοιχημάτων, ιδιωτικής ασφάλειας και άλλες.

Μάλιστα, από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν φαίνεται ότι εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν τους τελευταίους μήνες στη Λεμεσό σχετίζονται με πρόσωπα που συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση του καταζητούμενου. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι παραπονούμενοι στις συγκεκριμένες υποθέσεις αρνήθηκαν να κατονομάσουν γραπτώς τα πρόσωπα που τους απείλησαν, εκφράζοντας φόβους για τη σωματική ακεραιότητα τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους.

Παρουσιάζονται χαμηλόμισθοι αλλά είχαν πιστώσεις €480.000

Οι Αρχές διερευνούν παράλληλα οικονομικά στοιχεία των δύο υπόπτων και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αν και παρουσιάζονται ως χαμηλόμισθοι, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς καταγράφηκαν κινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πιστώσεις φέρονται να ξεπερνούν τις 480.000 ευρώ κατά την περίοδο 2020–2026.

Με βάση τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα δηλωμένα εισοδήματα της 50χρονης και του 49χρονου συζύγου της δεν φαίνεται να δικαιολογούν την περιουσία και τις τραπεζικές συναλλαγές που εντοπίστηκαν. Από την ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών προέκυψαν, μεταξύ άλλων, σημαντικές κινήσεις μέσω λογαριασμών Revolut, καθώς και αγορές οχημάτων μεγάλης αξίας.

Ανακρινόμενοι γραπτώς, οι δύο ύποπτοι δεν απάντησαν στις ερωτήσεις των ανακριτών δηλώνοντας πως όσα έχουν να πουν θα τα αναφέρουν ενώπιον του Δικαστηρίου.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 29 καταθέσεις, πραγματοποιήθηκαν πέντε έρευνες ενώ αριθμός τεκμηρίων αναμένεται να αποσταλεί για επιστημονικές εξετάσεις και περαιτέρω ανάλυση από την ανακριτική ομάδα.

Καταθέσεις, πολυτελή οχήματα και συχνά ταξίδια για τον 45χρονο αστυφύλακα

Για τον 45χρονο ειδικό αστυφύλακα πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή διαδικασία, κατά την οποία αναφέρθηκε ότι η έρευνα επικεντρώνεται στην οικονομική του δραστηριότητα για την περίοδο 2020-2026. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και τα περιουσιακά του στοιχεία. Μετά την έκδοση δικαστικών εντολών για πρόσβαση σε αυτούς, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός καταθέσεων και εμβασμάτων που, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν συνάδουν με τα δηλωμένα εισοδήματά του ως μέλους της Αστυνομίας.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν πολυτελή οχήματα, η αγορά των οποίων δεν φαίνεται να καλύπτεται από δάνεια ή τραπεζικές αναλήψεις. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι μέρος των χρημάτων φαίνεται να προέρχεται από νόμιμες πηγές.

Ο ανακριτής ανέφερε επίσης ότι ο αστυνομικός πραγματοποιούσε τακτικά ταξίδια στην Ελλάδα, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, περίπου κάθε δύο μήνες, δημιουργώντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο μετακινήσεων. Εξετάζεται κατά πόσο τα ταξίδια αυτά σχετίζονται με τα αδικήματα υπό διερεύνηση, ενώ φαίνεται ότι εντοπίστηκαν και αγορές αεροπορικών εισιτηρίων που έγιναν με μετρητά.