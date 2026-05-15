Πολύ αυξημένος είναι ο κίνδυνος έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, λόγω των ανέμων 6 μποφόρ που πνέουν με ριπές 8 μποφόρ, ανέφερε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέας Κεττής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κεττής αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν εκδηλωθεί αρκετές πυρκαγιές στην ύπαιθρο τόσο σε παραλιακές περιοχές, όσο και στην Επαρχία Λευκωσίας συστήνεται στο κοινό να σταματήσει να δραστηριοποιείται με τρόπο που δύναται να προκαλεί πυρκαγιές.

Όπως σημειώνει φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι οι εν λόγω πυρκαγιές προκλήθηκαν από γεωργικές δραστηριότητες ως επίσης και από εργαλεία που παράγουν σπινθηρισμούς.

«Οι πληροφορίες μας διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε τη διερεύνηση αιτιών των πυρκαγιών», ανέφερε.

Σημειώνει, επίσης, ότι στη βάση των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν είναι ενεργοποιημένο το διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, για απαγόρευση οποιασδήποτε θερμής εργασίας.

