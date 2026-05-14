Υπό έλεγχο τέθηκε το βράδυ της Τετάρτης δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, κοντά στις εγκαταστάσεις του Δασικού Κολεγίου Κύπρου στον Πρόδρομο.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 22:02 και τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:20, αφού έκαψε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ένα πυροσβεστικό όχημα, πέντε μέλη του προσωπικού και 17 φοιτητές του Δασικού Κολεγίου Κύπρου.

Οι φοιτητές, παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή, ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνέβαλαν στην πρώτη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας χειρονακτικά μέσα και ατομικούς πυροσβεστήρες του Κολεγίου, μέχρι την άφιξη των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Τμήμα Δασών εξέφρασε την υπερηφάνεια και την εκτίμησή του προς τους φοιτητές, σημειώνοντας ότι με την ψυχραιμία, την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό της φωτιάς και στην αποτροπή της επέκτασής της προς την ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους και το χωριό Πρόδρομος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Αστυνομία.

