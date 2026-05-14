Νέο πλήγμα για το αεροδρόμιο “Μακεδονία” αλλά και για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης, καθώς η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της.

Τελευταία μέρα λειτουργίας θα είναι η 31η Μαΐου, με όλες τις διαδικασίες να μεταφέρονται στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Αυτό γίνεται καθώς υπάρχει ένα ζητούμενο με την οικονομία κλίμακος, αφού ήδη έχει κάνει κάποια επένδυση στο Μαρκόπουλο της Αττικής.

Χθες Τετάρτη ανακοινώθηκε η είδηση για την αποχώρηση της FedEx κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, από τον πρόεδρο Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργο Κοσμίδη.

Βέβαια, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ γνώριζαν ότι από τέλη Απριλίου ότι η εταιρεία θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη.

Αυτό συνεπάγεται καταρχάς, καθυστερήσεις στην παράδοση των δεμάτων στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα εκτελωνίζονται στην Αθήνα και πιθανώς αύξηση και στις τιμές των μεταφορικών.

Επίσης σημαίνει ότι θα χάσουν δουλειά οι εκτελωνιστές καθώς καθημερινά είχαμε 100 εκτελωνισμούς από την FedEx στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, ενώ όπως ανακοινώθηκε χθες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, οι 6 υπάλληλοι που εργάζονται στο “Μακεδονία” για λογαριασμό της FedEx θα μείνουν χωρίς δουλειά.

Η εταιρεία θα διατηρήσει ωστόσο τις αποθήκες που έχει στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης.

Πρόκεται πάντως για το δεύτερο πλήγμα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, μετά από αυτό της Ryanair, που πλήττει και την οικονομική ζωή της πόλης, καθώς θα υπάρχει υποβάθμιση των υπηρεσιών που θα προσφέρουν οι επιχειρήσεις.

capital.gr