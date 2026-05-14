Η Κομισιόν παρουσίασε χθες Τετάρτη έναν κατάλογο με μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές, στο πλαίσιο του προγράμματος AccelerateEU, για την στήριξη των καταναλωτών στα κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, συνεισφέροντας τόσο στη μείωση των δαπανών βραχυπρόθεσμα όσο και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τον κατάλογο παρουσίασε στους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου Ενέργειας στη Λευκωσία.

Τα μέτρα επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες: την προστασία καταναλωτών και βιομηχανίας, σε συνδυασμό με τους στόχους της πράσινης μετάβασης, την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, καθώς και την ενίσχυση των επενδύσεων σε ενεργειακή απόδοση και ευελιξία της ζήτησης. Σημαντικό είναι ότι η επιτάχυνση της εφαρμογής υφιστάμενων ευρωπαϊκών κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 10-15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως και μείωση της χρήσης πετρελαίου κατά 15-20 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου ετησίως.

Η Κύπρος αναφέρεται από την Επιτροπή ως παράδειγμα, όπου το 2021 εφαρμόστηκε πρόγραμμα επιχορηγήσεων για την αντικατάσταση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών με νέες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καλύπτοντας ευάλωτα νοικοκυριά.

Ο κατάλογος της Κομισιόν περιλαμβάνει δράσεις για προσωρινές στοχευμένες επιδοτήσεις για ευάλωτα νοικοκυριά (energy vouchers), μειώσεις ειδικών φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια, αποφυγή χρεοκοπιών παρόχων ηλεκτρισμού, ενίσχυση ενεργειακών κοινοτήτων και αυτοπαραγωγής, αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών, ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, θερμομόνωση, ανάπτυξη έξυπνων μετρητών και έξυπνων δικτύων, προγράμματα response/demand flexibility, ώστε οι καταναλωτές να μεταφέρουν κατανάλωση ηλεκτρισμού σε ώρες χαμηλής ζήτησης, γρήγορες αδειοδοτήσεις ΑΠΕ με χρήση ψηφιακών εργαλείων και AI στις αδειοδοτήσεις, ενίσχυση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, άρση ρυθμιστικών εμποδίων στην ηλεκτροκίνηση και στις αντλίες θερμότητας και προώθηση… διασυνδέσεων ηλεκτρικών δικτύων.