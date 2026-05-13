Η Κομισιόν παρουσίασε την Τετάρτη έναν κατάλογο με μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές, στο πλαίσιο της στήριξης των κρατών μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, συνεισφέροντας τόσο στη μείωση των δαπανών βραχυπρόθεσμα όσο και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τον κατάλογο παρουσίασε στους Υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου Ενέργειας στη Λευκωσία.

Τα μέτρα επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες: την προστασία καταναλωτών και βιομηχανίας σε συνδυασμό με τους στόχους της πράσινης μετάβασης, την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, καθώς και την ενίσχυση των επενδύσεων σε ενεργειακή απόδοση και ευελιξία της ζήτησης. Σημαντικό είναι ότι η επιτάχυνση της εφαρμογής υφιστάμενων ευρωπαϊκών κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 10–15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως και μείωση της χρήσης πετρελαίου κατά 15–20 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου ετησίως.

Η Κύπρος αναφέρεται ως παράδειγμα, όπου το 2021 εφαρμόστηκε πρόγραμμα επιχορηγήσεων για την αντικατάσταση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών με νέες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καλύπτοντας ευάλωτα νοικοκυριά.

Ο κατάλογος της Κομισιόν περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για βελτίωση των τιμολογιακών πολιτικών, την ανάπτυξη έξυπνων μετρητών και δικτύων, την προώθηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και την ενίσχυση της απόκρισης ζήτησης, καθώς και την άρση ρυθμιστικών εμποδίων που περιορίζουν την ευελιξία της αγοράς ενέργειας.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και ευκολία στη σύγκριση τιμολογίων, ώστε οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα καλύτερα τιμολόγια και να προστατεύονται από αποκοπές ρεύματος, ιδιαίτερα σε περιόδους απότομων αυξήσεων τιμών. Επίσης, προτείνεται η χρήση μηχανισμών «τελευταίου καταφυγίου», ώστε οι καταναλωτές να μεταφέρονται σε εναλλακτικό πάροχο σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας μίας εταιρείας.

Στην ενότητα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Κομισιόν προτείνει τον καθορισμό περιοχών επιτάχυνσης, την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τη διευκόλυνση έργων αναβάθμισης υποδομών και αποθήκευσης ενέργειας.

