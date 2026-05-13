Η άτυπη Σύνοδος Υπουργών Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανέλυσε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, δήλωσε ότι η ανάπτυξη των εσωτερικών πόρων φυσικού αερίου, όπως εκείνων από τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Πολωνία, μπορεί να συμπληρώσει στρατηγικά τους στόχους της ΕΕ για ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση.

Ο Υπουργός τόνισε ωστόσο, ότι μετά το 2030, αυτές οι υποδομές θα πρέπει να αξιολογηθούν με γνώμονα τους στόχους της ΕΕ για καθαρή ενέργεια και κλιματική αλλαγή.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, επισήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση ορυκτών καυσίμων. Σχολιάζοντας τη στρατηγική της ΕΕ για τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επεσήμανε ότι οι επόμενες κινήσεις πρέπει να ενισχύσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να περιορίσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο Μιχάλης Δαμιανός αναφέρθηκε στην πρόοδο της Κύπρου στις εξαγωγές φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ότι το έργο του κοιτάσματος Αφροδίτη προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με στόχο την εξαγωγή φυσικού αερίου το 2030 ή το 2031. Ειδικότερα, η Chevron αναμένεται να ολοκληρώσει το FEED έως το 2027, με την τελική επενδυτική απόφαση (FID) να λαμβάνεται εντός έξι μηνών. Όσον αφορά το Κρόνος, ανέφερε ότι βρίσκονται σε τελικά στάδια διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία με τις εταιρείες ENI και TotalEnergies, και εκτίμησε ότι το πρώτο αέριο μπορεί να διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά μέχρι το 2027 ή το 2028.

Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη για στρατηγική μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της προετοιμασίας της ΕΕ για ενδεχόμενες εξωτερικές κρίσεις στην ενεργειακή αγορά.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στη σημασία της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας των ενεργειακών δικτύων και τη μείωση των τιμών για τους Ευρωπαίους πολίτες και βιομηχανίες.

Ο Γιόργκενσεν επανέλαβε την ανάγκη για ταχύτερη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση των ενεργειακών δικτύων στην ΕΕ, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ενιαία Ενεργειακή Ένωση.

ΚΥΠΕ