Πυροβολισμοί αναστάτωσαν την Τετάρτη το κτήριο της Γερουσίας των Φιλιππίνων στη Μανίλα, καθώς εκτυλίσσεται η επιχείρηση σύλληψης του γερουσιαστή Ρόναλντ «Μπάτο» Ντε λα Ρόσα, ο οποίος αναζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι δεν ήταν σαφές τι ακριβώς συνέβαινε ούτε από ποιον προέρχονταν οι πυροβολισμοί. Νωρίτερα, πάνω από δέκα στρατιωτικοί με στολή παραλλαγής — μερικοί οπλισμένοι με τυφέκια επίθεσης — είχαν εμφανιστεί έξω από τη Γερουσία, σύμφωνα με δημοσιογράφους του πρακτορείου.

Ο ντόπιος δημοσιογράφος Dale G. Israel είπε στο Philenews English ότι η ανταλλαγή πυρών εκτυλίσσεται μεταξύ πρακτόρων του Εθνικού Γραφείου Ερευνών — που επιχειρούν να συλλάβουν τον Ντε λα Ρόσα — και προσωπικού ασφαλείας της Γερουσίας, που τον υπερασπίζεται.

Στρατιώτες εισέρχονται στο κτήριο της Γερουσίας των Φιλιππίνων, όπου ο γερουσιαστής Ρόναλντ «Μπάτο» Ντε λα Ρόσα — κύριος εκτελεστής του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» του πρώην προέδρου Ρόντριγκο Ντουτέρτε — τελεί υπό κράτηση εν μέσω εντάλματος σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Την Τετάρτη ακούστηκαν πάνω από δώδεκα πυροβολισμοί στη Γερουσία και οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να αναζητήσουν κάλυψη, σύμφωνα με μάρτυρες. Μανίλα, Φιλιππίνες, 13 Μαΐου 2026. REUTERS/Eloisa Lopez

Ο 64χρονος Ντε λα Ρόσα υπήρξε ο κύριος εκτελεστής κατά τον «πόλεμο εναντίων των ναρκωτικών» του πρώην Προέδρου Ρόντριγκο Ντουτέρτε, στο πλαίσιο του οποίου σκοτώθηκαν χιλιάδες υποτιθέμενοι έμποροι ναρκωτικών. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν συστηματικές δολοφονίες και συγκαλύψεις από την αστυνομία, η οποία αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι από τους 6.000 νεκρούς σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών ήταν οπλισμένοι και αντιστάθηκαν στη σύλληψη. Σε ακρόαση της Γερουσίας τον Οκτώβριο του 2024, ο ίδιος ο Ντουτέρτε τον είχε χαρακτηρίσει έναν από τους διοικητές της ομάδας εκτελεστών του, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.

Το ΔΠΔ αποσφράγισε στις 11 Μαΐου ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, το οποίο είχε εκδοθεί εμπιστευτικά στις 6 Νοεμβρίου 2025. Κατηγορείται για δολοφονίες τουλάχιστον 32 ατόμων μεταξύ Ιουλίου 2016 και Απριλίου 2018, στο πλαίσιο οργανωμένου σχεδίου εξόντωσης υποτιθέμενων εγκληματιών. Το ΔΠΔ έχει κατονομάσει οκτώ υπόπτους στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ο Ντουτέρτε, ο οποίος συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 και μεταφέρθηκε στη Χάγη, όπου εκκρεμεί η δίκη του.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντε λα Ρόσα ανάρτησε βίντεο στο Facebook από το γραφείο του στη Γερουσία, καλώντας τον κόσμο να κινητοποιηθεί και να εμποδίσει την παράδοσή του στο ΔΠΔ. «Σας παρακαλώ, ελπίζω να με βοηθήσετε. Μην αφήσετε άλλον έναν Φιλιππινέζο να οδηγηθεί στη Χάγη», είπε.

Από τη Δευτέρα, ο Ντε λα Ρόσα παραμένει οχυρωμένος στο γραφείο του στη Γερουσία, αφού κάμερες τοπικών ΜΜΕ τον κατέγραψαν να τρέχει προς το κτήριο όταν η αστυνομία επιχείρησε να τον συλλάβει. Οι τοπικές αρχές περικύκλωσαν στη συνέχεια το συγκρότημα, ενώ πάνω από 100 υποστηρικτές του και του Ντουτέρτε συγκεντρώθηκαν έξω κρατώντας σημαίες και αποκλείοντας κοντινούς δρόμους, πριν διαλυθούν από την αστυνομία.