Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών έπληξε την περιοχή Σαμάρ των Φιλιππίνων τη Δευτέρα (04/05), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,2 μίλια), ανέφερε το GFZ.

Η Φιλιππινέζικη υπηρεσία σεισμολογίας, Phivolcs, ανέφερε ότι ⁠αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί ⁠από τον σεισμό.

Samar, Philippines: a M6.0 earthquake struck at 06:09 UTC on May 4, 2026, at 33 km depth, with felt reports across parts of the Visayas. #lindol #sismo pic.twitter.com/kw738lKmEG — GeoTechWar (@geotechwar) May 4, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φέρεται να δείχνουν τη στιγμή που εκδηλώνεται ο σεισμός.

