Βροχοπτώσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται και σήμερα, ωστόσο η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο έως την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Μετεωρολογικό Λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ιάσονα Χριστοδούλου.

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε το πρωί πως σήμερα μέχρι και λίγο μετά το μεσημέρι θα υπάρξουν κάποιες βροχοπτώσεις, σημειώνοντας ότι αργότερα βελτιώνεται ο καιρός. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε, υπάρχουν κάποιες βροχές, κυρίως στα δυτικά, δηλαδή στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το πεδίο των ανέμων είναι ακόμη αρκετά ενισχυμένο, «ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ, εξασθενεί και αυτό».

Για αύριο αναμένονται κάποιες μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού, δήλωσε ο κ. Χριστοδούλου, προσθέτοντας ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα για καταιγίδα και για ελαφρά χιονόπτωση.

«Από κει και πέρα, βελτιώνεται αρκετά ο καιρός και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο μέχρι την Παρασκευή, οπότε θα επιστρέψουμε πίσω στις κανονικές τιμές, δηλαδή κοντά στους 28-29°C όσον αφορά το εσωτερικό», επεσήμανε.

Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 18°C, ενώ αύριο ελαφρώς πιο πάνω, κοντά στους 19°C όσον αφορά το εσωτερικό, κοντά στους 20°C στα παράλια, ενώ από την Τετάρτη και μετά έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας, ανέφερε ο Ιάσονας Χριστοδούλου.

Σχετικά με τη χιονόπτωση στο Τρόοδος, ο Μετεωρολογικός Λειτουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ύψος του χιονιού στην ψηλότερη κορυφή είναι λίγο πάνω από τα 10 εκατοστά. «Πιθανόν να έχουμε χιόνι τις επόμενες 2-3 ώρες. Πιθανόν να έχουμε ακόμα λίγο χιόνι και αύριο νωρίς το απόγευμα», συμπλήρωσε.

Η μέγιστη θερμοκρασία στα ορεινά αναμένεται να ανέλθει κοντά στους 9°C αύριο, δήλωσε ο Ιάσονας Χριστοδούλου, προσθέτοντας ότι σιγά-σιγά τα ορεινά θα επιστρέψουν στις μέσες θερμοκρασίες, δηλαδή στους 17-18°C.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται αρχικά και μεμονωμένη καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και αρχικά τοπικά στα παράλια μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι πολύ κυματώδης.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται αν σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ νωρίς το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αρχικά στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 19 εκατοστά.

ΚΥΠΕ