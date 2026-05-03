Σε ισχύ τίθεται κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες από το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα το νησί από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η οποία εκδόθηκε στις 15:06 το μεσημέρι της 3ης Μαΐου, το επίπεδο επικινδυνότητας χαρακτηρίζεται ως κίτρινο και θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 19:00 το βράδυ της Κυριακής (03/05) έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (04/05).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, αναμένονται μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, με τη συνολική ποσότητα βροχής να ενδέχεται να φτάσει έως και τα 55 χιλιοστά ανά ώρα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα περιοχές της Κύπρου, με πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζόπτωσης.

Παράλληλα, οι άνεμοι αναμένεται να πνέουν ισχυροί, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά έως και τα 7 μποφόρ, ενώ σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη ισχυρότερες ριπές.

Οι αρχές καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, ειδικά σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονακαιρικά φαινόμενα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΒΡΟΧΩΝ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΦΟΔΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΗΝΕΜΑ ΟΡΕΙΝΑ. pic.twitter.com/kszMlhrUIW — CYMET (@CyMeteorology) May 3, 2026

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Xαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα αναμένονται από αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη μέχρι και αύριο.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ισχυροί, 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμένει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί κυματώδης και τοπικά μέχρι πολύ κυματώδης.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Τρίτη και την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, κυμαινόμενη κάτω από τις μέσες τιμές.



