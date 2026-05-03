Αναδυόμενοι τομείς, όπως η τεχνολογία, κυρίως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) και το Fintech, αναμένεται να διαδραματίσουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην κυπριακή οικονομία, αναφέρει στο Forbes ο Ronald Attard, Country Managing Partner της ΕΥ Κύπρου και Μάλτας.

Ποιο είναι το βασικό όραμα που καθοδηγεί την EY Κύπρου & Μάλτας σήμερα και πώς εξελίσσεται μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον;

Το όραμά μας στην EY Κύπρου & Μάλτας είναι σαφές: να διαμορφώνουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, παραμένουμε προσηλωμένοι σε όσα εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες μας – την εμπιστοσύνη, τη διορατικότητα και τα αποτελέσματα – ενώ ταυτόχρονα χτίζουμε έναν οργανισμό ευέλικτο, τεχνολογικά ενισχυμένο και ανθρωποκεντρικό, δημιουργώντας βιώσιμη αξία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Η παγκόσμια στρατηγική μας, “All In”, μετατρέπει αυτή τη φιλοδοξία σε στοχευμένες επενδύσεις: ενισχύοντας την ποιότητα ελέγχου, εμβαθύνοντας την εξειδίκευση, επεκτείνοντας συνεργασίες και ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη σε όλες μας τις υπηρεσίες. Μέσα από τη στρατηγική αυτή, στηρίζουμε τους πελάτες να μετασχηματίζονται πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη αξιοπιστία, ενώ παράλληλα επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας.

Ποιες θεωρείτε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή οικονομία και πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν αποτελεσματικά;

Η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει ένα σύνθετο σύνολο προκλήσεων, που οφείλονται κυρίως στην εξωτερική γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε γειτονικές περιοχές, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η αυξανόμενη προστατευτικότητα και η μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις και διατηρούν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα. Οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν περαιτέρω αυτούς τους κινδύνους, όπως οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές και η αύξηση των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου σε βασικές διαδρομές όπως τα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας το κόστος για τομείς όπως η ναυτιλία και η ενέργεια.

Το περιβάλλον αυτό αντικατοπτρίζεται στις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2,7% το 2026, παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, με ισχυρή ανάπτυξη το 2025 και σχετικά ελεγχόμενο πληθωρισμό.

Για να διατηρήσουν τη δυναμική τους, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους, να διαφοροποιήσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και να επενδύσουν στρατηγικά στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους.

Ποιοι τομείς παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Κύπρο τα επόμενα χρόνια;

Οι προοπτικές ανάπτυξης στην Κύπρο διαμορφώνονται τόσο από τους παραδοσιακούς όσο και από αναδυόμενους τομείς. Τα ακίνητα, οι υποδομές, ο τουρισμός και οι χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες παραμένουν βασικοί πυλώνες, αν και ορισμένοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμες πιέσεις λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Για να διασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη, οι τομείς αυτοί θα πρέπει να επενδύσουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους για επενδύσεις, καθώς και στην υιοθέτηση τεχνολογιών που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους.

Την ίδια στιγμή, αναδυόμενοι τομείς όπως η τεχνολογία – ιδιαίτερα οι ICT και το Fintech – αποκτούν αυξανόμενη σημασία και μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για τον οικονομικό μετασχηματισμό, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύγχρονων και σταθερών κανονιστικών πλαισίων. Παράλληλα, η ενέργεια και η ναυτιλία θα συνεχίσουν να έχουν στρατηγικό ρόλο, ειδικά στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας.

Πώς επηρεάζουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τον ρόλο των συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες, μετατοπίζοντας τη δουλειά μας από την αναδρομική ανάλυση στη διορατικότητα, και από δραστηριότητες που καθοδηγούνται από τη συμμόρφωση, στη δημιουργία εμπιστοσύνης και αξίας.

Στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει ταχύτερη και πιο διορατική ανάλυση σε μεγάλη κλίμακα, βοηθώντας τους οργανισμούς να μεταβούν από αντιδραστικές αποφάσεις σε προληπτικές στρατηγικές. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πελάτες στην πρόβλεψη τάσεων και πιθανών προβλημάτων, στον επανασχεδιασμό λειτουργικών μοντέλων και στην υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνολογίας, ενώ η ανθρώπινη κρίση και η εξειδίκευση ανά κλάδο καθίστανται ακόμη πιο σημαντικές.

Στον τομέα του ελέγχου, η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οικοδομείται η εμπιστοσύνη σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον. Η προηγμένη ανάλυση δεδομένων και η μηχανική μάθηση ενισχύουν την ποιότητα του ελέγχου, εντοπίζοντας μοτίβα κινδύνου, ανωμαλίες και αναδυόμενα ζητήματα με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Ταυτόχρονα, καθώς οι οργανισμοί ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις λειτουργίες τους, αυξάνεται η ζήτηση για διασφάλιση όχι μόνο επί των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, αλλά και επί των ίδιων των αλγορίθμων, καλύπτοντας ζητήματα διακυβέρνησης, διαφάνειας, ηθικής και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν την επαγγελματική κρίση, αλλά την ενισχύουν. Το μέλλον των συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκεται στον ισχυρό συνδυασμό ευφυούς τεχνολογίας και ανθρώπινης εξειδίκευσης, όπου η εμπιστοσύνη, η λογοδοσία και ο σκοπός παραμένουν στον πυρήνα κάθε δραστηριότητάς μας.

Ποιες δεξιότητες θεωρείτε απαραίτητες για έναν σύγχρονο CEO ώστε να ηγείται αποτελεσματικά σε περιόδους αβεβαιότητας;

Σε συνθήκες αβεβαιότητας, αποτελεσματικοί CEO αντιμετωπίζουν τη μεταβλητότητα ως καταλύτη, δημιουργώντας οργανισμούς ευέλικτους και καινοτόμους, ικανούς να προσαρμόζονται γρήγορα χωρίς να χάνουν τον στρατηγικό τους προσανατολισμό.

Καθοριστικές δεξιότητες είναι η σαφήνεια στη στρατηγική, η ταχύτητα και ποιότητα στη λήψη αποφάσεων, η πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνων και η ανάπτυξη συνεργασιών μέσα από ευρύτερα οικοσυστήματα. Παράλληλα, η επένδυση στους ανθρώπους, η ενδυνάμωση δεξιοτήτων και η θετική επικοινωνία επιτρέπουν τη μετατροπή της αλλαγής σε ευκαιρία.

Πώς προσελκύετε και διατηρείτε ταλέντο σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον;

Το ταλέντο αποτελεί στρατηγικό παράγοντα διαφοροποίησης και άμεση ευθύνη της ηγεσίας.

Τοποθετούμε το ταλέντο στο επίκεντρο της στρατηγικής μας και το ευθυγραμμίζουμε με την ατζέντα μετασχηματισμού μας. Προσφέρουμε σκοπό, ουσιαστική εργασία και σαφείς προοπτικές εξέλιξης, υποστηριζόμενες από συνεχή επένδυση σε ψηφιακές και ηγετικές δεξιότητες, ώστε οι άνθρωποί μας να εξελίσσονται μαζί με την αγορά.

Παράλληλα, καλλιεργούμε ευελιξία και μια κουλτούρα συνεργασίας, ενώ αξιοποιούμε στρατηγικές συμμαχίες για να αποκτούμε εξειδικευμένες δεξιότητες όταν χρειάζεται. Η διατήρηση των ανθρώπων επιτυγχάνεται όταν νιώθουν εμπιστοσύνη, πρόκληση και στήριξη για να χτίσουν το μέλλον τους μαζί μας.

Ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο “μάθημα ηγεσίας” που έχετε αποκομίσει στην πορεία της καριέρας σας;

Το σημαντικότερο μάθημα ηγεσίας που έχω αποκομίσει είναι ότι η βιώσιμη επιτυχία δεν αφορά ποτέ το άτομο στην κορυφή, αλλά τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να αποδίδουν στο μέγιστο και να εξελίσσονται πέρα από τις προσδοκίες τους.

Οι αξίες και η εργασιακή ηθική έχουν τη μεγαλύτερη σημασία όταν οι αποφάσεις είναι δύσκολες. Η στρατηγική δίνει κατεύθυνση, αλλά είναι η κουλτούρα και η ηθική που καθορίζουν τον τρόπο υλοποίησής της. Όταν οι ηγέτες δίνουν σταθερά το παράδειγμα, ιδιαίτερα σε στιγμές αβεβαιότητας, χτίζουν αξιοπιστία και μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη.

FORBES CYPRUS