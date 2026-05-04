Σε χρονιά-ρεκόρ εξελίχθηκε το 2025 για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου, με τις αφίξεις τουριστών να ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν το 2025 στις 4.534.073, σε σύγκριση με 4.040.200 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 12,2%.

Ρεκόρ σημειώθηκε και στις συνολικές αφίξεις ταξιδιωτών στην Κύπρο, οι οποίες έφτασαν τις 7.102.208, παρουσιάζοντας αύξηση 13%. Οι αναχωρήσεις ανήλθαν στις 7.076.521, αυξημένες κατά 12,8% σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η αεροπορική κίνηση αντιπροσώπευσε το 96,8% τόσο των αφίξεων όσο και των αναχωρήσεων κατά το 2025.

Πρώτη αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο το 2025, καλύπτοντας το 31,8% της συνολικής τουριστικής κίνησης.

Ακολούθησαν το Ισραήλ με 13%, η Πολωνία με 8,2%, η Γερμανία με 6,1%, η Ελλάδα με 3,9% και η Σουηδία με 3,4%.

Ως κύριο σκοπό ταξιδιού, το 79,8% των τουριστών δήλωσε τις διακοπές. Ποσοστό 13,1% επισκέφθηκε την Κύπρο για να δει φίλους ή συγγενείς, ενώ 7% ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους.

Έσοδα 3,69 δισ. ευρώ από τον τουρισμό

Τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025 υπολογίζονται σε 3.696,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3.209,4 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,2%.

Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη διαμορφώθηκε στα 815,16 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη καταγράφηκε τον Αύγουστο, με 966,41 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη σημειώθηκε τον Φεβρουάριο, με 595,71 ευρώ.

Αυξημένα και τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου

Αύξηση κατέγραψαν και τα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, τα οποία ανήλθαν το 2025 σε 1.963.593, από 1.754.937 το 2024. Η αύξηση διαμορφώθηκε στο 11,9%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το 32,6% των κατοίκων Κύπρου που ταξίδεψαν στο εξωτερικό επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,9%, η Ιταλία με 5,5%, η Ρωσία με 3,8%, η Γερμανία με 3,5% και η Πολωνία με 3,3%.

Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τα περισσότερα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, ενώ ο Φεβρουάριος κατέγραψε τα λιγότερα.

Ως κύριο σκοπό ταξιδιού, το 73,1% των κατοίκων Κύπρου που επέστρεψαν από το εξωτερικό δήλωσε τις διακοπές. Ποσοστό 20,5% ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους, 5,3% για σπουδές και 1,1% για άλλους λόγους.