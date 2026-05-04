Με εντατικούς ρυθμούς και σε διάφορα επίπεδα κινείται η διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη» από την Αστυνομία, με την ομάδα του FBI να έχει καθημερινή επικοινωνία με τους ανακριτές της δύναμης, όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος η έρευνα των ανακριτών συνεχίζεται με τη λήψη καταθέσεων σε σχέση με την ουσία και το περιεχόμενο των μηνυμάτων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τη Europol για την αυθεντικότητα των μηνυμάτων.

Ερωτηθείς για το αποτέλεσμα της έρευνας της Europol, ο κ. Βύρωνος είπε πως δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση από πλευράς της για το πότε ακριβώς θα παραδώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία το πόρισμά της.

Απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με την εργασία των ερευνητών του FBI, ο κ. Βύρωνος είπε πως αυτοί είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τους ερευνητές της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, οι Αμερικάνοι αξιολογούν τις καταθέσεις και τα δεδομένα που τους δίνει η ανακριτική ομάδα και στη συνέχεια, όπως είπε, θα κάνουν μια έκθεση με συστάσεις και τα αποτελέσματα από τη δική τους αξιολόγηση των καταθέσεων και των στοιχείων.

Ο κ. Βύρωνος ανέφερε πως μέχρι στιγμής έχει ληφθεί ένας μεγάλος αριθμός καταθέσεων, ενώ η διερεύνηση συνεχίζεται. Σημείωσε πως στην πορεία της διερεύνησης ενδεχομένως να προκύπτει η ανάγκη για λήψη καταθέσεων από νέα άτομα, συνεπώς δεν είναι ασφαλές να πει κατά πόσον η διερεύνηση είναι προς ολοκλήρωση αυτή τη στιγμή.

«Το σημαντικό είναι ότι η ανακριτική ομάδα εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς ώστε να έχουμε το συντομότερο κάποιο αποτέλεσμα», πρόσθεσε, ενώ απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε πως ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, ενημερώνεται τακτικά σε σχέση με την πορεία των ερευνών.

