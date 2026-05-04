Στην ευρωπαϊκή εβδομάδα ενημέρωσης και αστυνόμευσης με οδικούς ελέγχους για την οδήγηση φορτηγών και λεωφορείων, που πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας – Roadpol, συμμετέχει η Αστυνομία Κύπρου, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου.

Η εβδομάδα δράσεων, η οποία άρχισε σήμερα Δευτέρα, 04 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 10 Μαΐου, 2026, θα διεξάγεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, από τις χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας. Πρόκειται για τη 2η για φέτος εβδομάδα ελέγχων και ενημέρωσης, αφιερωμένη στην οδήγηση φορτηγών και λεωφορείων.

Στο επίκεντρο της ειδικά αφιερωμένης εβδομαδιαίας δράσης του Roadpol, θα βρίσκονται η ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία και τους κινδύνους που προκαλεί η μη συμμόρφωση με αυτή, καθώς και η εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων παραβάσεων, που διαπράττονται από οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων.

Η ισχύς των εγγράφων των οδηγών και οχημάτων, οι συσκευές περιορισμού ταχύτητας και ταχογράφων, η τήρηση των ωρών οδήγησης και εργασίας από τους επαγγελματίες οδηγούς, και η τεχνική και μηχανική καταλληλότητα των φορτηγών και λεωφορείων, θα αποτελούν σημεία αναφοράς των τροχονομικών ελέγχων, όπως και οι παραβάσεις που αποδεδειγμένα συνιστούν κύριους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, όπως είναι και η παράβαση του ορίου ταχύτητας.

Η Αστυνομία εντατικοποιεί τους τροχονομικούς ελέγχους στο οδικό δίκτυο, για αντιμετώπιση των παραβάσεων τροχαίας, ενώ για άλλη μια φορά καλεί τους επαγγελματίες οδηγούς σε συμμόρφωση στη νομοθεσία και στους κανονισμούς τροχαίας.