Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση ξυλοδαρμού διαιτητή στον αγώνα Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, με φερόμενο δράστη τον 38χρονο Κώστα Νικολάου, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών. Κι αυτό επειδή ο τραυματισμός του 22χρονου βοηθού διαιτητή είναι σοβαρότερος απ’ ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε. Σύμφωνα από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, Χρίστο Σπανό, ο διαιτητής υπέστη τελικά κάταγμα αυχένα, που έγινε αντιληπτό εκ των υστέρων και βρίσκεται για περίθαλψη σε ιδιωτική κλινική.

«Πέρασε αρκετή ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, του έγιναν αξονικές και ακτινογραφίες και έλαβε εξιτήριο τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Η μητέρα και ο πατέρας του, που τον συνόδευαν, τους έλεγαν γιατί να τον αφήσετε να φύγει στις 3 τα ξημερώματα για να τρέχει να δώσει καταθέσεις, άστε τον μέσα. Του είχαν πει πως “δεν έχουμε κρεβάτια” και του είπαν πως “θα σου κοινοποιήσουμε μετά τις ακτινογραφίες και τον αξονικό”. «Εκ των υστέρων τα reports έδειξαν πως έχει κάταγμα στον αυχένα. Έχει πάει σε ιδιωτική κλινική για περίθαλψη», ανέφερε ο κ. Σπανός, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ANT1. Σημείωσε ακόμη πως ο φερόμενος δράστης δεν ήταν μόνο υποψήφιος βουλευτής, αλλά συνόδευε και την ομάδα του ΑΠΟΠ. «Όταν είδα το βίντεο μου θύμισε αρένα που τρέχει ο ταύρος. Κτύπησε ένα νεαρό βοηθό διαιτητή και είναι και επώνυμος φίλαθλος, αφού συνόδευε την ομάδα του ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών, σημείωσε εξάλλου πως πρόκειται για το τέταρτο σοβαρό περιστατικό αυτή τη χρονιά σε βάρος διαιτητών, σημειώνοντας πως σε αγώνες μικρών κατηγοριών υπάρχουν ένας με δύο αστυνομικοί. «Υπήρχε αστυνομικός και ήταν πολύ βοηθητικό αφού ήταν καθοριστική η μαρτυρία του», σημείωσε, τονίζοντας πως αναμένουν από τη δικαιοσύνη και τα πειθαρχικά όργανα να κινηθούν με την ανάλογη αυστηρότητα. «Πρέπει να μπαίνουν τέτοιες ποινές για να λειτουργούν αποτρεπτικά και να μην χρειάζεται να κάνουμε καταστολή. Όμως, με ένα πολύ μικρό αριθμό αστυνομικών στις μικρές κατηγορίες είναι πολύ δύσκολο και γι’ αυτούς τους ανθρώπους», τόνισε.

Σημειώνεται πως το πρωί της Δευτέρας, μετά και το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, το ΚΕΚΚ έθεσε εκτός ψηφοδελτίου τον Κώστα Νικολάου, κτηνοτρόφο, ο οποίος τελεί υπό τριήμερη κράτηση αφού φέρεται ως ο δράστης. Ο ύποπτος, που φέρεται να αναγνωρίστηκε τόσο από αστυνομικό όσο και από τον διαιτητή, αναμένεται να παραπεμφθεί σε δίκη την Τετάρτη και θα είναι αντιμέτωπος με αδικήματα που έχουν σχέση με το νόμο για τη βία στα γήπεδα.