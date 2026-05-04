Πολυτέλεια τείνει να γίνει η έξοδος για φαγητό ειδικά αν πρόκειται για οικογένεια. Οι αριθμοί δείχνουν, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της διεθνής πλατφόρμας Numbeo ότι αν αποφασίσει να βγει για φαγητό μια τετραμελή οικογένεια, μεσαίου εισοδήματος, θα πρέπει να κάνει καλά τους υπολογισμούς για τα χρήματα που πρέπει να διαθέσει.

Από τα στοιχεία που παραθέτει ο Φιλελεύθερος φαίνεται ότι όλες οι πόλεις δεν έχουν το ίδιο κόστος εξόδου, υπάρχουν οι μεσαίας κατηγορίας αλλά και ακριβές ενώ στο πόσο στοιχίζει μια έξοδος φαγητού συμβάλει και το γεγονός αν είναι τουριστική η περιοχή ή όχι.

Αν θέλουμε να δούμε τις πόλεις στην Κύπρο, στην Λεμεσό η μέση τιμή γεύματος σ’ ένα φθηνό εστιατόριο για ένα άτομο είναι €20 και γεύμα για δυο άτομα σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας (τριών πιάτων, χωρίς ποτά) €70. Η μέση τιμή καπουτσίνο (κανονικό μέγεθος) €3,41. Στην Λευκωσία η μέση τιμή γεύματος σ’ ένα φθηνό εστιατόριο για ένα άτομο είναι €15 και γεύμα για δυο άτομα σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας (τριών πιάτων, χωρίς ποτά) €60. Η μέση τιμή για γεύμα fast food για ένα άτομο €7,50 και ο καφές καπουτσίνο κανονικό μέγεθος €3,20.

Η πλατφόρμα δίνει μέσο όρο τιμών πόσο στοιχίζει η έξοδος και για διάφορες περιοχές της Λευκωσίας. Για παράδειγμα στην περιοχή της Αγλαντζιάς το γεύμα σ’ ένα φθηνό εστιατόριο για ένα άτομο είναι €19,63 και γεύμα για δυο άτομα σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας (τριών πιάτων, χωρίς ποτά) €55. Η μέση τιμή για γεύμα fast food για ένα άτομο €9 και ο καφές καπουτσίνο κανονικό μέγεθος €3,41. Στην περιοχή της Έγκωμης, το γεύμα σ’ ένα φθηνό εστιατόριο για ένα άτομο είναι €20 και γεύμα για δυο άτομα σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας (τριών πιάτων, χωρίς ποτά) €70. Η μέση τιμή για γεύμα fast food για ένα άτομο €8 και ο καφές καπουτσίνο κανονικό μέγεθος €4,05. Στην περιοχή Στροβόλου, γεύμα σ’ ένα φθηνό εστιατόριο για ένα άτομο είναι €20 και γεύμα για δυο άτομα σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας (τριών πιάτων, χωρίς ποτά) €60. Η μέση τιμή για γεύμα fast food για ένα άτομο €7,50 και ο καφές καπουτσίνο κανονικό μέγεθος €3,41.

Στην Λάρνακα σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνής πλατφόρμας το γεύμα σ’ ένα φθηνό εστιατόριο για ένα άτομο είναι €12 και γεύμα για δυο άτομα σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας (τριών πιάτων, χωρίς ποτά) €52,50. Η μέση τιμή για γεύμα fast food για ένα άτομο €6,20 και ο καφές καπουτσίνο κανονικό μέγεθος €3,38. Στην Αγία Νάπα, μια κατά εξοχήν τουριστική περιοχή, το γεύμα σ’ ένα φθηνό εστιατόριο για ένα άτομο είναι €23 και γεύμα για δυο άτομα σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας (τριών πιάτων, χωρίς ποτά) €60. Η μέση τιμή για γεύμα fast food για ένα άτομο €12 και ο καφές καπουτσίνο κανονικό μέγεθος €4. Στον Πρωταρά το γεύμα σ’ ένα φθηνό εστιατόριο για ένα άτομο είναι €20 και γεύμα για δυο άτομα σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας (τριών πιάτων, χωρίς ποτά) €70. Η μέση τιμή για γεύμα fast food για ένα άτομο €8 και ο καφές καπουτσίνο κανονικό μέγεθος €3,41.

Στο Παραλίμνι το γεύμα σ’ ένα φθηνό εστιατόριο για ένα άτομο είναι €15 και γεύμα για δυο άτομα σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας (τριών πιάτων, χωρίς ποτά) €60. Η μέση τιμή για γεύμα fast food για ένα άτομο €7,50 και ο καφές καπουτσίνο κανονικό μέγεθος €3,24. Στην Πάφο το γεύμα σ’ ένα φθηνό εστιατόριο για ένα άτομο είναι €15 και γεύμα για δυο άτομα σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας (τριών πιάτων, χωρίς ποτά) €60. Η μέση τιμή για γεύμα fast food για ένα άτομο €7,50 και ο καφές καπουτσίνο κανονικό μέγεθος €3,24.