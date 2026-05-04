Δικαστήριο στο Νιου Τζέρζι επέβαλε χρηματική ποινή που ξεπερνά τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια στην Purdue Pharma, την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία που βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης των οπιοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εταιρεία, που ανήκε στην οικογένεια Σάκλερ, κρίθηκε υπεύθυνη για την επιθετική προώθηση του ισχυρού παυσίπονου OxyContin, ενώ σύμφωνα με τις κατηγορίες απέκρυπτε τους σοβαρούς κινδύνους εθισμού και χρησιμοποιούσε αθέμιτες πρακτικές για να αυξήσει τις πωλήσεις της. Οι ενέργειες αυτές της απέφεραν τεράστια οικονομικά κέρδη για χρόνια.

Η δικαστική απόφαση ήρθε λίγο πριν τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο πτώχευσης της εταιρείας. Βάσει αυτού, η Purdue Pharma θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση και διάλυση έως την 1η Μαΐου, ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία, η τεχνογνωσία και η πνευματική ιδιοκτησία της θα περάσουν σε νέο ανεξάρτητο φορέα με την ονομασία Knoa Pharma. Στόχος της νέας εταιρείας θα είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση της κρίσης των οπιοειδών.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, που διήρκεσε πάνω από έξι ώρες, η δικαστής Μάντελιν Κοξ Αρλίο άκουσε μαρτυρίες από θύματα και συγγενείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους λόγω εξάρτησης ή υπερβολικής δόσης. Ζήτησε μάλιστα από τον πρόεδρο της Purdue Pharma, Στιβ Μίλερ, να απευθύνει δημόσια συγγνώμη.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, η δικαστής διάβασε τα ονόματα περισσότερων από 200 θυμάτων, τονίζοντας πως πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν πραγματικές ανθρώπινες ζωές και οικογένειες που καταστράφηκαν.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι και οι κρατικοί μηχανισμοί απέτυχαν να προστατεύσουν τους πολίτες από πρακτικές που χαρακτήρισε ως αποτέλεσμα εταιρικής απληστίας, συγκρίνοντας τις μεθόδους της εταιρείας με εκείνες εγκληματικής οργάνωσης.

Αν και αρκετά θύματα ζήτησαν αυστηρότερες ποινές, ακόμη και ποινικές διώξεις κατά μελών της οικογένειας Σάκλερ, το δικαστήριο έκρινε πως η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί την πιο ρεαλιστική λύση υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σύμφωνα με στοιχεία του CDC, σχεδόν 727.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ από το 1999 έως το 2022 λόγω υπερβολικής δόσης οπιοειδών, είτε από συνταγογραφούμενα είτε από παράνομα σκευάσματα.

