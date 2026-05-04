Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε σήμερα εικόνα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να κρατά κάρτες Uno με τη φράση «I have all the cards», σε μια ανάρτηση που ερμηνεύεται ως μήνυμα ισχύος προς την Τεχεράνη.

Επιπλέον, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε πριν από μερικές ώρες ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει πλοία στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική αποστολή με την ονομασία «Project Freedom». Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν «πολύ θετικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατο διάγγελμά του ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από αμερικανικά πλήγματα, προειδοποιώντας ότι «αν επιχειρήσουν να επανεκκινήσουν, θα χτυπηθούν ξανά πολύ σκληρά». «Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί δεν έχουν κανένα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτή τη σύγκρουση από μια προοπτική», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος, που δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει ότι διαπραγματεύεται τη λήξη του πολέμου από θέση ισχύος.

protothema.gr