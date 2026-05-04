Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης σκάφους και του μοναδικού επιβάτη του πραγματοποιήθηκε χθες στην περιοχή του Κόννου, σύμφωνα με ανάρτηση του Παύλου Παύλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση άρχισε γύρω στις 12 το μεσημέρι από τη μαρίνα Αγίας Νάπας, σε συνεργασία με τη Λιμενική Αστυνομία Αγίας Νάπας και το Κέντρο Διάσωσης, με κατεύθυνση την περιοχή του Κόννου – Blue Lagoon.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, στην περιοχή εντοπίστηκε καταμαράν σε απόσταση περίπου ενός μέτρου από τα βράχια. Ο ιδιοκτήτης και μοναδικός επιβάτης του σκάφους, ηλικίας 78 ετών, είχε παραληφθεί από σκάφος της Λιμενικής κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

Το πλήρωμα προσέγγισε το σκάφος της Λιμενικής, παρέλαβε τον 78χρονο και στη συνέχεια ξεκίνησε προσπάθεια για τη διάσωση του καταμαράν. Το σκάφος δέθηκε κάτω από αντίξοες συνθήκες και ακολούθησε ρυμούλκηση διάρκειας περίπου τριών ωρών προς τη μαρίνα Αγίας Νάπας.

Με τη συνεργασία του προσωπικού της μαρίνας, το σκάφος δέθηκε με ασφάλεια και ο 78χρονος αποβιβάστηκε σε κατάσταση σοκ. «Μόλις κατέβηκε τον είδα να κλαίει από συγκίνηση. Τον παρέλαβαν τα παιδιά της μαρίνας με αγάπη και σεβασμό σαν να ήταν ο δικός τους παππούς», σημείωσε ο κ. Παύλου.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Παύλου ευχαρίστησε τη Λιμενική Αστυνομία, το Κέντρο Διάσωσης και το προσωπικό της μαρίνας Αγίας Νάπας για τη συνεργασία και τη βοήθεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον γιο του, Αντρέα Παύλου, ο οποίος, όπως έγραψε, ήταν ο καπετάνιος της επιχείρησης και με «χειρισμούς επαγγελματία θαλασσινού» κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες.