Πρόταση εξαγοράς του eBay έναντι περίπου 56 δισ. δολαρίων υπέβαλε η GameStop, σε μια ιδιαίτερα φιλόδοξη κίνηση που θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και των εξαγορών.

Σύμφωνα με το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της GameStop, Ryan Cohen, δήλωσε έτοιμος να απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους του eBay, εάν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν εμφανιστεί δεκτικό στην πρόταση.

Η κίνηση θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, καθώς το eBay έχει κεφαλαιοποίηση σχεδόν τετραπλάσια από εκείνη της GameStop. Η αμερικανική εταιρεία λιανικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών έχει ήδη αποκτήσει ποσοστό 5% στο eBay, μέσω μετοχών και παραγώγων, όπως ανέφερε ο Cohen σε επιστολή του.

Η είδηση μεταδόθηκε αρχικά από τη Wall Street Journal, στην οποία ο επικεφαλής της GameStop υποστήριξε ότι η ένταξη του eBay και της GameStop κάτω από την ίδια εταιρική στέγη θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για αύξηση κερδών και μείωση κόστους.

Ο Cohen εκτίμησε ότι ο συνδυασμός των δύο εταιρειών θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν «νόμιμο ανταγωνιστή της Amazon», υποστηρίζοντας ότι το eBay θα έπρεπε να αποτιμάται πολύ υψηλότερα.

«Το eBay θα έπρεπε να αξίζει – και θα αξίζει – πολύ περισσότερα χρήματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εξετάζει τη μετατροπή της εταιρείας σε επιχείρηση αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μια πιθανή συμφωνία μεταξύ GameStop και eBay θα αποτελούσε ασυνήθιστη περίπτωση στην αγορά των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς σπανίως μια εταιρεία επιχειρεί να αποκτήσει άλλη εταιρεία με σχεδόν τετραπλάσια χρηματιστηριακή αξία.

Η κεφαλαιοποίηση της GameStop ανέρχεται περίπου στα 12 δισ. δολάρια, ενώ εκείνη του eBay στα 46 δισ. δολάρια. Οι μετοχές των δύο εταιρειών έχουν κινηθεί ανοδικά φέτος, με τη GameStop να ενισχύεται κατά 32,1% και το eBay κατά 19,5%.

