Άνοιξε ο δρόμος για την κατασκευή του ελικοδρομίου Σολέας-Μαραθάσας στην κοινότητα Λινού, έναντι κόστους περίπου €5.079.000 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ένας από τους βασικούς στόχους της κατασκευής του ελικοδρομίου είναι η χρήση του από ελικόπτερα για σκοπούς κατάσβεσης, κυρίως δασικών ή και άλλων μεγάλων πυρκαγιών, αλλά και η διάσωση ανθρώπων αν παραστεί ανάγκη.

Η απόφαση για κατασκευή ελικοδρομίου στη Λινού είχε ληφθεί ύστερα από τη φονική πυρκαγιά στη Σολιά το 2016, η οποία είχε ως αποτέλεσμα των θάνατο δύο ανθρώπων καθώς και την καταστροφή δασικής γης έκτασης περίπου 15 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το πράσινο φως για την κατασκευή του ελικοδρομίου άναψε ύστερα από την απόρριψη προσφυγής από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, όπου είχε καταφύγει εταιρεία η οποία αποκλείστηκε με το σκεπτικό ότι υπέβαλε προσφορά η οποία κρίθηκε ως «ασυνήθιστα χαμηλή».

Η συγκεκριμένη προσφορά ήταν κατά 22% χαμηλότερη από την εκτιμημένη αξία του έργου, το οποίο τελικά κατακυρώθηκε στην εταιρεία Αδελφοί Ιακώβου (IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LTD, έναντι ποσού €4.268.000, το οποίο υπερβαίνει τα €5 εκατ. όταν προστεθεί και ο Φ.Π.Α. Στην απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών αναφέρονται και τα εξής: «Δεν μας διαφεύγει ότι το κριτήριο για να χαρακτηριστεί μια προσφορά ως ασυνήθιστα χαμηλή είναι κατά πόσο η διαφορά της τιμής της προσφοράς από την εκτιμώμενη αξία είναι τέτοια που σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα στοιχεία δημιουργούν αμφιβολίες στην Αναθέτουσα Αρχή για τη σοβαρότητα της προσφοράς».

Η προσφορά της εταιρείας «Αδελφοί Ιακώβου» (στην οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση) ήταν επίσης κατά 5% χαμηλότερη της εκτιμώμενης αξίας του έργου, αλλά η απόκλιση δεν κρίθηκε τόσο μεγάλη ώστε να εγερθεί θέμα «ασυνήθιστα χαμηλής» προσφοράς. Η «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά εξετάζεται, συνήθως, όταν αποκλίνει προς τα κάτω, πέραν του 20%. Με το ίδιο σκεπτικό εξετάζεται το ενδεχόμενο «ασυνήθιστα ψηλής» προσφοράς, όταν διαπιστώνεται πως αυτή είναι ψηλότερη κατά 20% από την εκτιμημένη αξία του έργου.

Σημειώνεται, πως η αξία του έργου είχε εκτιμηθεί σε €4,5 εκατ.

Όταν προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός είχαν υποβληθεί τρεις προσφορές, δηλαδή αυτή της εταιρείας η οποία προσέφυγε ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για το ποσό των €3.599.000, αυτή των «Αδελφών Ιακώβου» για €4.268.000,00 και τρίτης εταιρείας για το ποσό των €4.395.000, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ωστόσο, η τελευταία δεν ανταποκρίθηκε σε διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, οπόταν αποκλείστηκε.

Η Αναθεωρητική Αρχή φαίνεται να έχει πειστεί πως η εταιρεία που προσέφυγε ενώπιον της, υπέβαλε «ασυνήθιστα χαμηλή» προφορά επειδή υπολόγισε ότι το μπετόν (στο ελικοδρόμιο) θα κάλυπτε 3.312 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) αντί 11.000 τ.μ. που θα είναι στην πραγματικότητα.

Η διάρκεια κατασκευής είναι 14 μήνες, ενώ η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων και συντήρησης καθορίστηκε στα πρώτα 12 χρόνια.