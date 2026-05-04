Λίγους μήνες μετά την εκλογή του στον νομό Φουκούι της Ιαπωνίας, ο Τακάτο Ισίντα, ο μικρότερος σε ηλικία κυβερνήτης στη χώρα του, συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον με κάθε δημόσια εμφάνισή του και κάθε post του στα social media.

Το ενδιαφέρον του κοινού, ωστόσο, φαίνεται να επικεντρώνεται λιγότερο στην πολιτική του δραστηριότητα και περισσότερο στην εμφάνισή του, η οποία είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή!

Το πρώτο κύμα ενθουσιασμού για τον νεαρό πολιτικό, που κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ ως ο νεότερος που ανέλαβε το αξίωμα του κυβερνήτη στην Ιαπωνία σημειώθηκε τον Φεβρουάριο, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 400.000 likes.

Τα περισσότερα σχόλια φυσικά δεν αφορούσαν το περιεχόμενο του μηνύματός του, αλλά την αρρενωπότητα και τη γοητεία του, με γυναίκες από διαφορετικές χώρες να σπεύδουν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους, ακόμα και χωρίς να γνωρίζουν ιαπωνικά.

«Δεν ξέρω τι λες αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί του» γράφει μια αγγλόφωνη φαν. «Jαφνικά η πολιτική απέκτησε ενδιαφέρον στην Ιαπωνία» επισημαίνει μια δεύτερη σχολιάστρια . «Ναι, οκ, δέχομαι να σε παντρευτώ» αναφέρουν επίσης πολλά σχόλια γυναικών (και αντρών) που επέλεξαν να μεταφράσουν με τη… φαντασία τους τα λεγόμενα του πολιτικού.

Αντίστοιχα σχόλια συναντά κανείς σε όλες τις επακόλουθες αναρτήσεις του Ισίντα, στις οποίες ο 36χρονος ποζάρει χαμογελώντας σε αξιοθέατα του νομού Φουκούι, αναδεικνύοντας τις ομορφιές του.

Παράλληλα με τη διαδικτυακή του δημοφιλία, ο Ισίντα επιχειρεί να διαμορφώσει και το πολιτικό του προφίλ. Εξελέγη ως ανεξάρτητος υποψήφιος μετά την παραίτηση του προκατόχου του, ο οποίος είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης. Στις εκλογές επικράτησε έναντι δύο αντιπάλων μεγαλύτερης ηλικίας, επιβεβαιώνοντας την απήχησή του σε ένα ευρύ εκλογικό σώμα.

Πρώην διπλωμάτης, με θητεία σε αποστολές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ζάμπια και τη Μελβούρνη, έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να αξιοποιήσει την απήχησή του στο διαδίκτυο για την προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την τοπική διοίκηση.

Στο εναρκτήριο μήνυμά του είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της παρενόχλησης, τονίζοντας ότι «καμία μορφή παρενόχλησης δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», επιχειρώντας να στείλει σαφές μήνυμα μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην αλλαγή ηγεσίας.

