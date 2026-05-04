Στο Γερεβάν της Αρμενίας βρίσκονται παγκόσμιοι ηγέτες για την 8η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ανάμεσά τους και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Γνωστός για την αγάπη που έχει για τη γυμναστική ο Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε σήμερα το πρωί με αθλητική περιβολή να βγαίνει από το ξενοδοχείο που διαμένει για να κάνει τζόκινγκ. Πλαισιωμένος από τους άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας, έκανε την πρωινή γυμναστική του πριν ξεκινήσουν επίσημες εργασίες της Συνόδου.

Στη… συνοδεία του Γάλλου προέδρου ήταν και τρία σκυλιά, τα οποία δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι αδέσποτα και απλώς ακολούθησαν ή αν είναι στην ασφάλεια του Εμανουέλ Μακρόν,

Βίντεο με τον Μακρόν να κάνει τζόκινγκ

Le président français Emmanuel Macron a fait son footing matinal à Erevan ce matin. 🇦🇲🇫🇷 pic.twitter.com/wD5aGihAbi — Ararat Petrosyan (@araratpetrosian) May 4, 2026

Τζόκινγκ για τον Γάλλο πρόεδρο παρέα με τα σκυλιά

Il y a 3 chiens qui suivent Macron. 😄😄😄

Les chiens adorent Macron.

Normal, eux ont de l'instinct. pic.twitter.com/do7tJMOs9M — France Europe #TAEM 2032 (@franceeurope3) May 4, 2026

Πηγή: iefimerida.gr