Αύξηση κατέγραψε τον Μάρτιο το λιανικό εμπόριο, τόσο σε αξία όσο και σε όγκο, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 7,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου κατέγραψε άνοδο 5,8%.

Σε αξία, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε η κατηγορία εξοπλισμός πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, με άνοδο 24,1%. Ακολούθησαν τα καύσιμα κίνησης και ο άλλος οικιακός εξοπλισμός, που περιλαμβάνει οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και φωτιστικά, με αύξηση 12,8%.

Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στην κατηγορία ενδύματα και υποδήματα, κατά 6,9%, καθώς και στην κατηγορία λουλούδια, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, οπτικά είδη και μεταχειρισμένα είδη, κατά 5,1%.

Σε όγκο, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε και πάλι στην κατηγορία του εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, με άνοδο 35,3%. Ακολούθησε η κατηγορία άλλος οικιακός εξοπλισμός, με αύξηση 12,8%.

Μειώσεις σε όγκο καταγράφηκαν στην κατηγορία λουλούδια, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, οπτικά είδη και μεταχειρισμένα είδη, κατά 9,7%, καθώς και στην κατηγορία τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα, κατά 4,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, το λιανικό εμπόριο κατέγραψε αύξηση 6,6% σε αξία και 6,4% σε όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.