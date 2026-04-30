Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ ανακοινώνουν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), σηματοδοτώντας την έναρξη συνεργασίας στον τομέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, με έμφαση στο πρόγραμμα MSc Forensic Psychology.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 21 Ιανουαρίου 2026, ενώ η συνεργασία επισφραγίστηκε με επίσημη τελετή στις 26 Μαρτίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus.

Η συνεργασία αποσκοπεί στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την κλινική πρακτική, ενισχύοντας παράλληλα τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές. Επιπλέον, προωθεί κοινές δράσεις εκπαίδευσης, έρευνας και κατάρτισης, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση της παραβατικής συμπεριφοράς σε εφήβους.

Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζεται από τη Μητρόπολη Λεμεσού, δραστηριοποιείται στον τομέα της παιδικής και εφηβικής ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Μέσα από ένα διεπιστημονικό μοντέλο παρέμβασης, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε εφήβους που διαμένουν σε Στέγες Παιδικής Προστασίας και αντιμετωπίζουν σύνθετες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες με βασικό όραμα τη δημιουργία «μιας νέας οικογένειας που ανοίγει τον δρόμο προς ένα καλύτερο μέλλον».

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, με έδρα τη Λάρνακα, μέσα από καινοτόμα προγράμματα σπουδών και έμφαση στη σύνδεση θεωρίας και πράξης, προετοιμάζει επαγγελματίες υψηλού επιπέδου για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Δρ. Μαρία Κοντούλη, Κλινική Ψυχολόγος και Διευθύντρια του Τμήματος Οικογένειας και Κοινότητας της ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ, και η Καθηγήτρια Ειρήνη Πολυκάρπου, Πρύτανης του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Καθηγητής Νέαρχος Πασπαλλής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημιου UCLan Cyprus, και η Δρ. Βασιλική Χριστοδούλου, Υπεύθυνη του Προγράμματος MSc Forensic Psychology.