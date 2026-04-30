Ανέβηκαν οι τόνοι κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη. Αφορμή της έντασης αποτέλεσε το γεγονός ότι δεν επετράπη η είσοδος σε δημοσιογράφους στο άτυπο Συμβούλιο με δημοσιογραφική ταυτότητα της Ένωση Συντακτών Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο Αριστείδης Βικέτος ρώτησε ποιο στάτους έχει η Ένωση Συντακτών για την Κυβέρνηση, με τον κ. Λετυμπιώτη να απαντά ότι «είναι ένας θεσμικός συνεργάτης με τον οποίο έχουμε θέσει διαχρονικά κοινές επιδιώξεις, με στόχο την προστασία του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και την αναβάθμιση των όρων απασχόλησης των δημοσιογράφων και των λειτουργών των ΜΜΕ. Η ενημέρωση πολιτικών συντακτών εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας».

Ο κ. Βικέτος στη συνέχεια ρώτησε αν η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δημοσιογραφικές ταυτότητες που εκδίδει η Ένωση Συντακτών, με τον κ. Λετυμπιώτη να απαντά ότι υπάρχουν σχετικές πρόνοιες στη νομοθεσία.

Ο κ. Βικέτος επανήλθε, αναφέροντας ότι ο Υπουργός Εσωτερικών και η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών αρνήθηκαν τη διαπίστευση σε δημοσιογράφους για την άτυπη Σύνοδο, απαιτώντας την επίδειξη ταυτότητας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και όχι της Ένωσης Συντακτών. «Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί σκάνδαλο και αναιρεί τον ισχυρισμό ότι αναγνωρίζεται η Ένωση Συντακτών. Σε καμία χώρα του εξωτερικού δεν συμβαίνει αυτό», ανέφερε.

Ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε ότι η διαδικασία βασίζεται στις πρόνοιες της νομοθεσίας, με τον κ. Βικέτο να επισημαίνει ότι η δημοσιογραφική κοινότητα καταγγέλλει τη Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. «Υπάρχει κατάχρηση από τον Υπουργό. Παρατηρείται εμμονή σε νοοτροπίες του παρελθόντος. Αυτά εκθέτουν την Κυβέρνησή σας. Έχουν ήδη υπάρξει αντιδράσεις από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», πρόσθεσε.

Η Ραλλή Παπαγεωργίου ανέφερε ότι στο άτυπο Συμβούλιο έγιναν αποδεκτές δημοσιογραφικές ταυτότητες ξένων ενώσεων, αλλά όχι της Ένωσης Συντακτών, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν σχετίζεται με τη νομοθεσία. «Θεωρούμε ότι υπάρχει διαχωρισμός της Ένωσης Συντακτών Κύπρου από αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού», σημείωσε.

Σε νέα τοποθέτησή του, ο κ. Βικέτος ανέφερε ότι η δημοσιογραφική ταυτότητα της Ένωσης Συντακτών δεν αναγνωρίζεται στην Κύπρο, αλλά αναγνωρίζεται από την κατοχική Τουρκία.

Τέλος, ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι, ανεξαρτήτως του ποιος εκδίδει τη δημοσιογραφική ταυτότητα, υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες που πρέπει να πληρούνται για την έκδοσή της.

