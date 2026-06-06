Την απογοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατεί στον ΑΠΟΕΛ, καθώς και για τη συμφωνία που προωθείται, εξέφρασε ο νομικός Κρις Τριανταφυλλίδης, ο οποίος παρευρέθηκε στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «με την επερχόμενη συμφωνία, ο ΑΠΟΕΛ παραδίδεται αποκλειστικά σε ξένους, καθώς αυτοί θα είναι οι μοναδικοί κάτοχοι των μετοχών που θα έχουν δικαίωμα λήψης αποφάσεων (μετοχές Α), έχοντας ουσιαστικά στα χέρια τους την τύχη του ΑΠΟΕΛ».

Αυτούσια η ανάρτηση του

Φεύγοντας από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο κυριαρχούσαν στο μυαλό μου τα πιο κάτω:

Ευτυχώς που οι περισσότεροι που παρευρέθηκαν ( αγνοί Αποελιστες μέχρι και το τελευταίο) με το τρόπο που παρουσιάστηκε το τι συμφωνήθηκε μέχρι τώρα ( χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν επίτηδες κάπως περίπλοκοι νομικοί οροί του Εταιρικού Δικαίου αντί απλή γλώσσα) δεν κατάλαβαν ότι με την επερχόμενη συμφωνία, αν καταλήξει βέβαια, ο ΑΠΟΕΛ παραδίδεται αποκλειστικά σε ξένους αφού αυτοί θα έχουν ως ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ιδιοκτήτες των μετοχών που θα έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ( τις μετοχές Α ) τη τύχη του ΑΠΟΕΛ στα χέρια τους.

ΚΑΝΕΝΑΣ Αποελιστας δεν θα έχει το δικαίωμα να παίρνει οποιαδήποτε απόφαση για τον ΑΠΟΕΛ.

Και λέω ευτυχώς διότι θα διακατέχοντο από μια διαπίστωση και δυο έντονα συναισθήματα όπως και εγώ.

Η διαπίστωση είναι ότι ΔΕΝ έχουμε δυστυχώς επιλογή άλλη μπροστά μας.

Η ύπαρξη του ΑΠΟΕΛ επιβάλει την αποδοχή και υποστήριξη αυτής της λύσης όσο οδυνηρή και αν είναι ( εκτός βέβαια και- το εύχομαι- αν βρεθεί άμεσα άλλη λύση).

Τα συναισθήματα:

Τεράστια λύπη για τη μοίρα του ΑΠΟΕΛ και μάλιστα στα 100 χρονιά από την ίδρυση του.

Τραγική κατάντια.

Τεράστιος θυμός για εκείνους που οδήγησαν τον ΑΠΟΕΛ σε μια τέτοια κατάσταση ώστε η ύπαρξη του να καταλήξει να εξαρτάται από λύση όπως αυτή που περιέγραψα πιο πάνω.

Θυμός που δεν στρέφεται μόνο εναντίον ενός αλλά όλων όσων το διοικούσαν αυτά τα τελευταία 13 χρόνια.

Και μάλιστα κοσμούν ακόμη κάποιοι τις καρέκλες της διοίκησης και νομίζουν ότι ξεπλένουν την ευθύνη τους- που είναι ασήκωτη- με ωραίες ατάκες όπως «πλήρη διαφάνεια για όλα», « αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί» κτλ.

Έμπρακτα κύριοι που πάρα τα πιο πάνω διοικατε ακόμη πως αναλαμβάνετε αυτή την ευθύνη ;;

Στα λογία είναι εύκολο.

Στη πράξεις όμως ;;

Είναι ασήκωτο το βάρος της ευθύνης σας κύριοι.

Οδηγείτε τις χιλιάδες αγνούς ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ στην οδυνηρή ανάγκη να αποφασίσουν το ξεπούλημα του ΑΠΟΕΛ σε ξένους και μάλιστα χωρίς να έχουν άλλη επιλογή.

Κοιμάστε τα βράδια ;;;

Διερωτώμαι.