Εκατοντάδες μέτοχοι του ΑΠΟΕΛ έδωσαν χθες μαζικά το «παρών» τους στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να ενημερωθούν για τις ενέργειες που αποσκοπούν στην επόμενη ημέρα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια εγκατέλειψαν το «Παβίλιον» με χαμόγελο στα χείλη, αφού έχει μπει το νερό στ’ αυλάκι για την επίτευξη συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή. Οι διεργασίες είναι σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πέσουν οι υπογραφές από μέρα σε μέρα. Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις αναφέρουν ότι εντός τριών μηνών οι μέτοχοι των γαλαζοκίτρινων θα έχουν ενώπιον τους την τελική πρόταση για έγκριση.

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