Η Ιαπωνία κατόρθωσε να μειώσει σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους αυτοκινητόδρομούς της, αξιοποιώντας ένα απλό σύστημα φωτισμού LED.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους αποτελεί «αγκάθι» για χιλιάδες οδηγούς καθημερινά, αφού αυξάνει το αναξιοποίητο χρονικό διάστημα που περνούν στον δρόμο και υποβαθμίζει συνολικά το βιοτικό τους επίπεδο.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους των μεγάλων αστικών κέντρων σε πολλές χώρες παγκοσμίως, ωστόσο λίγες είναι εκείνες που κατορθώνουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αποτελεσματικά.

Μία από αυτές είναι και η Ιαπωνία, η οποία πέτυχε ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα: Κατόρθωσε να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους αυτοκινητόδρομούς της χρησιμοποιώντας απλώς LED φώτα.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρμόδιες αρχές έχουν τοποθετήσει φώτα LED δεξιά και αριστερά από τις λωρίδες κυκλοφορίας των μεγάλων αυτοκινητόδρομων της χώρας. Ανάλογα με τις συνθήκες συμφόρησης που επικρατούν στο οδικό δίκτυο, τα φώτα αναβοσβήνουν, άλλοτε προειδοποιώντας τους οδηγούς να κόψουν ταχύτητα και άλλοτε ενθαρρύνοντάς τους να επιταχύνουν.

Το σύστημα βασίζεται σε μικρά φωτεινά σήματα που τοποθετούνται ανά οκτώ μέτρα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Τα φώτα αναβοσβήνουν με συγκεκριμένο ρυθμό, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μιας φωτεινής κίνησης προς τα εμπρός.

Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνουν υποσυνείδητα τους οδηγούς να επιταχύνουν ταχύτερα και να ακολουθούν πιο στενά τη ροή της κυκλοφορίας, μειώνοντας έτσι τα περιττά κενά μεταξύ των οχημάτων. Μάλιστα αυτή πρωτοποριακή μέθοδος είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η συμφόρηση σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας έως και κατά 67%.

Ο Victor Knoop, ειδικός ερευνητής σε θέματα οδικής κυκλοφορίας από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ντελφτ στην Ολλανδία, υποστηρίζει ότι τα φώτα δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν σε όλο το μήκος του δρόμου, αλλά θα πρέπει να τοποθετούνται κυρίως όπου παρατηρούνται συχνά κυκλοφοριακά προβλήματα, όπως σε στενά σημεία και σε πολυσύχναστους κόμβους.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της ιαπωνικής προσέγγισης είναι ότι δεν απαιτείται η κατασκευή νέων λωρίδων κυκλοφορίας ή μεγάλες επενδύσεις σε οδικά έργα. Αντίθετα, αξιοποιεί την ανθρώπινη συμπεριφορά και την ψυχολογία της οδήγησης για να διατηρεί τη ροή της κυκλοφορίας πιο ομαλή.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι τέτοιου είδους λύσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια οικονομική εναλλακτική για τη μείωση του μποτιλιαρίσματος, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η επέκταση του οδικού δικτύου είναι δύσκολη ή δαπανηρή.

carandmotor.gr