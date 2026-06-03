Με την ένταξη στην Ευρωζώνη και με το ευρώ επίσημο νόμισμα κοντεύουμε να ξεχάσουμε τα εργαλεία που είχαν κάποτε και οι Κεντρικές Τράπεζες των σημερινών μελών της Ευρωζώνης για να στηρίξουν τα νομίσματα και τις οικονομίες τους.

Την Παρασκευή, το Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας δαπάνησε, μόνο μέσα σε ένα μήνα (28 Απριλίου – 27 Μαϊου), 73 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει το γιεν.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος, κατόπιν εντολής του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν στις 30 Απριλίου, όταν το ιαπωνικό νόμισμα υποχώρησε σε σχεδόν 160 γιεν ανά δολάριο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Η τελευταία φορά που οι ιαπωνικές αρχές παρενέβησαν στην αγορά συναλλάγματος ήταν τον Ιούλιο του 2024, όταν το γιεν πλησίασε τα 162 ανά δολάριο, ξοδεύοντας περίπου 5,5 τρισεκατομμύρια γιεν.

Στη φωτογραφία, ο Καζούο Ουέντα, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας, από τον Απρίλιο

του 2023.

INS