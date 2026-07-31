Άλλες 662 αιτήσεις υποβλήθηκαν για ένταξη στο Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης». Στόχος του Σχεδίου είναι η προστασία της κύριας κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, τα οποία αδυνατούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και έχουν ως εξασφάλιση την κύρια κατοικία τους.

Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν από τις 4 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στην ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του Σχεδίου.

Σήμερα τα μεσάνυχτα εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, χωρίς ακόμη να έχει ξεκαθαρίσει κατά πόσο το Υπουργείο Οικονομικών θα παραχωρήσει ολιγοήμερη παράταση, παρά τις πιέσεις που ασκούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Την απόφαση για ενδεχόμενη παράταση του Σχεδίου θα λάβει ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Σημειώνεται ότι το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης» άνοιξε εκ νέου τον περασμένο Μάιο, έπειτα από πιέσεις των κομμάτων κατά τις συζητήσεις που πραγματοποιούνταν στη Βουλή για τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των εκποιήσεων.

Στόχος της νέας περιόδου υποβολής αιτήσεων ήταν να δοθεί ακόμη μία διέξοδος σε πολίτες που κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι το Σχέδιο αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με κοινωνικό προσανατολισμό. Είπε, επίσης, ότι παρέχει τη δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια πιο σταθερή και προβλέψιμη καθημερινότητα.

Με την επαναλειτουργία του Σχεδίου ενισχύθηκε η συνολική προσπάθεια για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη στήριξη των πολιτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να παραμένουν στο επίκεντρο.

Πάντως, παρά το εκ νέου άνοιγμα του Σχεδίου, δεν διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ώστε να μην απαιτηθεί να περάσει ξανά από έλεγχο και αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη συμβατότητά του με το ευρωπαϊκό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.

Απορρίφθηκε το 38%

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε ο «Φ», κατά τη νέα περίοδο εφαρμογής του Σχεδίου υποβλήθηκαν 662 αιτήσεις, από τις οποίες το 38% απορρίφθηκε, καθώς δεν πληρούσε τα κριτήρια.

Εκτιμάται ότι οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν ανέρχονται σε περίπου 252.

Μεγάλος αριθμός αιτήσεων υποβλήθηκε κατά τις πρώτες εβδομάδες, καθώς οι δανειολήπτες είχαν έτοιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ανέμεναν να τους δοθεί νέα ευκαιρία συμμετοχής στο Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης».

Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκε έντονη κινητικότητα από ενδιαφερομένους, οι οποίοι υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις. Συνεπώς, όπως μας λέχθηκε, ο αριθμός των αιτήσεων έχει πλέον ξεπεράσει τις 662.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 2024, όταν λειτούργησε για πρώτη φορά το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης», υποβλήθηκαν στην ΚΕΔΙΠΕΣ συνολικά 4.002 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν εγκριθεί οι 1.221. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο και έχουν αποκτηθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ 831 κατοικίες.

Οι πρόνοιες του Σχεδίου

Το Σχέδιο αποτελεί ευνοϊκή διευθέτηση, καθώς εξασφαλίζει στέγαση σε ευάλωτα νοικοκυριά, με το κράτος να καταβάλλει το ενοίκιο. Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες έχουν την υποχρέωση να επιδιορθώνουν τις φυσικές φθορές και να διατηρούν το ακίνητο σε καλή κατάσταση. Για όσους ενταχθούν στο Σχέδιο, η ιδιοκτησία της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη παραχωρείται στην ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ το δάνειο που εξασφαλίζεται από την κατοικία εξοφλείται, μαζί με την αντίστοιχη υποχρέωση του δανειολήπτη για καταβολή των δόσεων.

Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται ο κίνδυνος εκποίησης της κατοικίας μέσω πλειστηριασμού. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου μετά την πάροδο πέντε ετών από τους πρώην ιδιοκτήτες ή από συγγενείς πρώτου βαθμού.

Επιλέξιμοι για ένταξη στο Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης» είναι λήπτες κοινωνικών επιδομάτων που είναι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας αξίας κάτω των €250.000, καθώς και αιτούντες στα σχέδια «Εστία» και «Οικία», οι οποίοι απορρίφθηκαν λόγω μη βιωσιμότητας και διαθέτουν κατοικία αξίας έως €350.000.