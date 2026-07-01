Η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέβαλε επιπλέον €50 εκατ. σε μετρητά για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, στο πλαίσιο της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας που είχε λάβει η πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Με τη νέα καταβολή, η συνολική αποπληρωμή της ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος από την έναρξη των εργασιών της το 2018 ανέρχεται σε €1,87 δισ.

Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ συνεχίζει την αποδοχή και επεξεργασία αιτήσεων στο Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», ως φορέας υλοποίησής του.

Μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο 800 κατοικίες, από τις 1.200 αιτήσεις που έχουν εγκριθεί.

Η συνολική αποπληρωμή των €1,87 δισ. αναλύεται ως εξής:

€1,76 δισ. σε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας με μετρητά,

€97 εκατ. για την υλοποίηση του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» και την ένταξη 800 κατοικιών,

€13 εκατ. σε άλλες αποπληρωμές, περιλαμβανομένων δόσεων του Σχεδίου «Εστία».

Η ΚΕΔΙΠΕΣ διατηρεί επίσης ταμειακό απόθεμα €60 εκατ. για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης».

Επιπλέον, έχει δεσμεύσει ακόμη €60 εκατ. για την εξόφληση υποχρέωσης προς την Eurobank Limited, η οποία συνδέεται με την επαναγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων που ήταν ενταγμένα στο Σχέδιο Εγγύησης Δανείων. Το συγκεκριμένο σχέδιο τερματίστηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026.