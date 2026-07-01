Το ΧΑΚ βραβεύει την ακαδημαϊκή αριστεία – «Ετήσιο βραβείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου»

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), στο πλαίσιο της ευρύτερης προσφοράς του και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Οργανισμού, έχει επιβραβεύσει πρόσφατα, για ακόμη μία χρονιά, αριστούχο φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου στα οικονομικά θέματα, με το καθιερωμένο «Ετήσιο βραβείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου εις μνήμην του τέως Προέδρου Συμβουλίου του ΧΑΚ Άκη Κλεάνθους».

Κατά την ειδική τελετή επίδοσης βραβείων σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ κ. Νίκος Τρυπάτσας επέδωσε χρηματικό βραβείο €500 σε πρωτεύσαντα φοιτητή με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση με κατεύθυνση τα Οικονομικά, του Τμήματος Οικονομικών της Σχολής Οικονομικών και Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου (κ. Στυλιανό Σάββα), ευχόμενος περαιτέρω επιτυχίες στη μελλοντική πορεία του.

Η βράβευση ενός άριστου φοιτητή/άριστης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ετήσια βάση, αποτελεί πλέον καθιερωμένο θεσμό για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά τα τελευταία χρόνια, που σκοπό έχει την ενθάρρυνση των φοιτητών στην ακαδημαϊκή απόδοσή τους, καθώς και την επιβράβευση της απόδοσης και του ήθους τους.