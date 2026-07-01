Της Ξανθής Γούναρη

Εξήντα πέντε χρόνια μετά το πρώτο ταψί γαλακτομπούρεκο που βγήκε από μικρό κατάστημα δίπλα στον σταθμό του ηλεκτρικού στον Άγιο Νικόλαο, η αλυσίδα ζαχαροπλαστείων Κοσμικόν συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό πωλήσεων.

Η εταιρεία Παλαμίδης Δ. Υιοί Δ. Τελώνη και Σία ΑΕ, που διαχειρίζεται το brand, έκλεισε τη χρήση του 2025 με κύκλο εργασιών 11,73 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,46% σε σύγκριση με τα 11,13 εκατ. ευρώ του 2024. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική χρονιά ρεκόρ για την επιχείρηση, η οποία στηρίζεται κυρίως στην αγορά της Αττικής και στη διαχρονική αναγνωρισιμότητα του ονόματός της.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,68%, στα 6,01 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, στο 51,20% από 51,58% ένα χρόνο πριν.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 2,31 εκατ. ευρώ, έναντι 2,38 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία υποχώρησαν στα 1,63 εκατ. ευρώ από 1,71 εκατ. ευρώ.

Αυξημένο κόστος μισθοδοσίας και ενέργειας

Η εταιρεία διατήρησε τον αριθμό του προσωπικού της στους 120 εργαζομένους, ωστόσο η μισθοδοσία αυξήθηκε κατά 10,8%, φθάνοντας τα 4,25 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή αυξήθηκε κατά 41%, από 247.788 ευρώ σε 349.775 ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν και τα ενοίκια των καταστημάτων, τα οποία ανήλθαν σε 274.322 ευρώ από 253.386 ευρώ.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η επιχείρηση διατήρησε σχεδόν σταθερή τη λειτουργική της κερδοφορία. Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 22,18%, στα 205.207 ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται με επενδύσεις σε εξοπλισμό και ανανέωση υποδομών.

Μηδενικός δανεισμός και μέρισμα 1,74 εκατ. ευρώ

Η Κοσμικόν παραμένει χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 2,23 εκατ. ευρώ, από 2,36 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 4,48 εκατ. ευρώ.

Ο γενικός δείκτης ρευστότητας υποχώρησε οριακά στο 1,97 από 2,07, ενώ ο αμυντικός χρονικός δείκτης μειώθηκε σε 108 ημέρες, από 121 ημέρες την προηγούμενη χρήση. Παρά τη μικρή κάμψη, η εταιρεία διατήρησε ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας.

Η διοίκηση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 1,74 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025. Το ποσό υπερβαίνει τα καθαρά κέρδη κατά περίπου 110.000 ευρώ, με τη διαφορά να καλύπτεται από αποθεματικά. Αντίστοιχη πολιτική είχε ακολουθηθεί και κατά την προηγούμενη χρήση.

Στόχος η επέκταση σε νέες αγορές

Το διοικητικό συμβούλιο δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξο για το 2026, αναγνωρίζοντας τον αυξημένο ανταγωνισμό και το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

Βασικός στόχος είναι η επέκταση σε νέες αγορές για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με έμφαση στην προσέλκυση πελατών υψηλότερου εισοδήματος.

Η ιστορία της επιχείρησης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1961, όταν δύο φίλοι από την Ηλεία και την Αρκαδία άνοιξαν ένα μικρό ζαχαροπλαστείο στον Άγιο Νικόλαο. Από το πρώτο γαλακτομπούρεκο προέκυψε σταδιακά μια αλυσίδα έξι καταστημάτων, με ανεξάρτητο εργαστήριο από το 1968.

Κατά τη δεκαετία του 1970, το γαλακτομπούρεκο του Κοσμικόν απέκτησε ευρύτερη αναγνωρισιμότητα, ενώ τη δεκαετία του 1980 προστέθηκαν νέα προϊόντα, όπως το κανταΐφι. Το πιο πρόσφατο κατάστημα άνοιξε το 2017 στην Αγία Μαρίνα Αιγάλεω.

Σήμερα, η εταιρεία παραμένει υπό τον έλεγχο των οικογενειών των ιδρυτών, Λεωνίδα Παλαμήδη και Δημήτρη Τελώνη, διατηρώντας μια σπάνια συνέχεια για τα δεδομένα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Capital.gr