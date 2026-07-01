Σε ένα ιστορικό και εξαιρετικής σημασίας βήμα προχωρούν τα κοινοβούλια Κύπρου και Ελλάδας, ως αποτέλεσμα της χθεσινής, πρώτης μετά την επανεκλογή της, επίσημης επίσκεψης της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, συμφωνήθηκε να θεσμοθετηθεί μία διατμηματική συνεργασία των δύο κοινοβουλίων, τόσο σε θέματα που αφορούν ζητήματα εθνικής συνεργασίας, όσο και σε ζητήματα ύψιστης πολιτικής σημασίας. Για παράδειγμα, θέματα Άμυνας, Παιδείας, Ενέργειας ή άλλων καίριων ζητημάτων που θα κριθεί ότι απαιτείται συνεργασία και συντονισμός των κοινοβουλίων των δύο χωρών. Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, υπήρχε διαχρονικά συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής Κύπρου και Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει σε πρώτο στάδιο συμφωνηθεί συνάντηση των γενικών διευθυντών των δύο κοινοβουλίων ώστε να συνταχθεί και να υπογραφεί ένα πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.

Ελλάδα και Κύπρος, είχαν διαχρονικά μία καλή και στενή σχέση συνεργασίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι αυτή η μορφή συνεργασία θεσμοθετείται πλέον σε ένα επίσημο επίπεδο.

Πώς θα υλοποιείται;

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η συνεργασία των δύο κοινοβουλίων θα γίνεται σε επίπεδο συντονισμού κοινοβουλευτικών επιτροπών. Είτε δηλαδή μέσω συναντήσεων των προέδρων των επιτροπών στην παρουσία και των δύο Προέδρων, δηλαδή της Αννίτας Δημητρίου και Νικόλα Κακλαμάνη, είτε ακόμα και με συνάντηση ή κοινή συνεδρία επιτροπών.

Η συμφωνία για διατμηματική συνεργασία δεν αφορά όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά επιτροπές που θα έχουν στην ατζέντα τους θέματα που κρίνεται ότι είναι προς όφελος και των δύο χωρών η συνεργασία σε ζητήματα πολιτικής, ιδιαίτερα για τους τομείς που έχουμε προαναφέρει.

Αρμόδια πηγή σημείωσε στον «Φ» ότι ο ρόλος της κοινοβουλευτικής διπλωματίας είναι εξαιρετικής σημασίας και μπορεί να ξεκλειδώσει πολλές πόρτες στην εξωτερική πολιτικής μίας χώρας αλλά και στην εφαρμογή πολιτικών μέσω συνεργασιών με κοινοβούλια άλλων χωρών.

Σημειώνεται ότι, παρόμοια συνεργασία υπάρχει και σε επίπεδο Κυβερνήσεων μέσω των Διακυβερνητικών Συνόδων που πραγματοποιούνται με κοινή συνεδρία των Υπουργικών Συμβουλίων των δύο χωρών. Στην περίπτωση, όμως, της διατμηματικής συνεργασίας των κοινοβουλίων, θα αφορά μόνο κοινοβουλευτικές επιτροπές.