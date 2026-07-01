Στο φως έρχεται ένα σκοτεινό μυστικό για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς αποκαλύφθηκε ότι πραγματοποιούνταν στρατιωτική εκπαίδευση Ρώσων στρατιωτικών στην Κίνα στη διάρκεια του 2025. Μάλιστα οι ενέργειες αυτές γίνονταν με την προσωπική έγκριση του Ρώσου υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και τη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων ανώτατων Ρώσων και Κινέζων στρατηγών, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και απόρρητα έγγραφα που επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εμπλοκή τόσο υψηλόβαθμων στρατιωτικών στελεχών σε εκπαιδεύσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία αποκαλύπτει τη σημασία που αποδίδουν Μόσχα και Πεκίνο στη στρατιωτική συνεργασία τους, προκαλώντας ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, παρά τις διαψεύσεις της Κίνας.

Σε απόρρητο ρωσικό έγγραφο που είδε το Reuters γίνεται άμεση αναφορά σε εσωτερική διαταγή που εξέδωσε ο Αντρέι Μπελούσοφ τον Αύγουστο του 2025.

Με βάση τη διαταγή αυτή, αντιπροσωπεία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ταξίδεψε στην Κίνα προκειμένου να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα στις εγκαταστάσεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA).

Exclusive: China's covert military training of Russian forces last year was personally approved by President Vladimir Putin's defense minister and directly involved at least four Russian and Chinese generals https://t.co/IgxdvQahf3 July 1, 2026

Εκπαίδευση σε πυρηνική, χημική και βιολογική άμυνα

Ένα από τα έγγραφα περιγράφει αναλυτικά πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας τριών εβδομάδων, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Πεκίνο και αφορούσε την προστασία από ραδιολογικές, χημικές και βιολογικές απειλές.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται φωτογραφίες Ρώσων στρατιωτικών κατά τη διάρκεια μαθημάτων από Κινέζους εκπαιδευτές, ενώ εμφανίζονται να μελετούν ομοίωμα πυρηνικού αντιδραστήρα και να εκπαιδεύονται σε αντικείμενα όπως η χημική και ραδιολογική αναγνώριση, καθώς και η προστασία συστημάτων εξαερισμού από επιμολύνσεις.

Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η επιλογή ενός τόσο ευαίσθητου αντικειμένου εκπαίδευσης αποδεικνύει τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η Κίνα διαψεύδει

Τα υπουργεία Άμυνας Ρωσίας και Κίνας δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε ότι η θέση του Πεκίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη, χαρακτηρίζοντας τις πληροφορίες του δημοσιεύματος «εντελώς αβάσιμες».

Η Κίνα εξακολουθεί να δηλώνει ότι τηρεί ουδέτερη στάση στον πόλεμο και παρουσιάζει τον εαυτό της ως πιθανό διαμεσολαβητή για την επίτευξη ειρήνης.

Η ΕΕ εξετάζει την αντίδρασή της

Το Reuters υπενθυμίζει ότι ήδη από τον περασμένο μήνα είχε αποκαλύψει, επικαλούμενο ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύτηκαν στην Κίνα τον Νοέμβριο του 2025, με ορισμένους από αυτούς να έχουν ήδη μεταβεί στα μέτωπα της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο είχε τότε αρνηθεί να σχολιάσει τις πληροφορίες, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις» που διακινούνται στη Δύση.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, δήλωσε στις 15 Ιουνίου ότι οι Βρυξέλλες έχουν επιβεβαιώσει μέσω δικών τους διαύλων πως οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν και εξετάζουν πλέον τις συνέπειες.

Το Πεκίνο απέρριψε και αυτές τις δηλώσεις, κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες».

Σύμφωνα με τρίτο Ευρωπαίο αξιωματούχο στις Βρυξέλλες, η ΕΕ θα πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει την Κίνα αποκλειστικά ως οικονομικό εταίρο και να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στον ρόλο της ως, όπως έχει δηλώσει η Κάλας, «καθοριστικού υποστηρικτή του ρωσικού πολέμου».

Ποιοι συμμετείχαν

Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τη συμφωνία της 2ας Ιουλίου 2025, πάνω στην οποία βασίστηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης, υπέγραψαν ο Ρώσος υποστράτηγος Ρουστάμ Χουσαΐνοφ και ο Κινέζος ανώτερος συνταγματάρχης Σουν Νταγιούν.

Σε άλλο εσωτερικό ρωσικό έγγραφο που επικαλείται το Reuters καταγράφονται αναλυτικά όλοι οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα, με τα στοιχεία τους, τους βαθμούς, τις ημερομηνίες γέννησης και το επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας τους.

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας εμφανίζεται ο αντιδιοικητής των χερσαίων δυνάμεων της Ρωσίας, στρατηγός Ρουστάμ Μουράντοφ, ενώ στην έναρξη ενός από τα προγράμματα συμμετείχε και ο Κινέζος υποστράτηγος Λι Τζινσούν, επικεφαλής της Στρατιωτικής Ακαδημίας Ραδιολογικής, Χημικής και Βιολογικής Άμυνας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης ο Ρώσος υποστράτηγος Βιτάλι Γκερασίμοφ, ο οποίος συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πόλη Μπενγκμπού.

«Η Ρωσία δεν έχει τίποτα να μάθει από την Κίνα»

Παρά τις αποκαλύψεις, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της ρωσικής Δούμας, Αντρέι Καρταπόλοφ, χαρακτήρισε το δημοσίευμα «εντελώς ανοησίες», υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν τίποτα να διδαχθούν από την Κίνα.

Ωστόσο, τα ίδια τα εσωτερικά στρατιωτικά έγγραφα αξιολογούν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τις αδυναμίες της κινεζικής εκπαίδευσης. Επαινούν τον σύγχρονο εξοπλισμό, τη χρήση προσομοιωτών και το υψηλό θεωρητικό επίπεδο των εκπαιδευτών, επισημαίνουν όμως ταυτόχρονα ότι η Κίνα στερείται πραγματικής πολεμικής εμπειρίας, σε αντίθεση με τη Ρωσία, η οποία έχει αποκτήσει εκτεταμένη επιχειρησιακή γνώση έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

protothema.gr