Ουκρανοί στρατιώτες εντόπισαν στην εμπόλεμη ζώνη φωλιές πουλιών κατασκευασμένες από καλώδια οπτικών ινών, τα ίδια που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση επιθετικών drones.

Μικρές φωλιές πουλιών, κατασκευασμένες από ξερά χόρτα αλλά και καλώδια οπτικών ινών, εντοπίστηκαν σε περιοχές όπου μαίνονται οι συγκρούσεις, αποκαλύπτοντας πώς ο πόλεμος επηρεάζει ακόμη και την άγρια πανίδα. Το εύρημα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ερευνητών, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η πολύχρονη σύγκρουση στην Ουκρανία αφήνει πλέον το αποτύπωμά της όχι μόνο στις ανθρώπινες ζωές και τις υποδομές, αλλά και στο φυσικό περιβάλλον.

Τα συγκεκριμένα καλώδια οπτικών ινών, που μπορούν να φτάσουν σε μήκος ακόμη και τα 20 χιλιόμετρα, χρησιμοποιούνται τόσο από τις ουκρανικές όσο και από τις ρωσικές δυνάμεις για την καθοδήγηση επιθετικών drones, καθώς επιτρέπουν τη λειτουργία τους χωρίς να επηρεάζονται από ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Μπλεγμένα σε δέντρα, διάσπαρτα σε χωράφια και στις στέγες οικισμών κοντά στο μέτωπο, λαμπυρίζουν στο φως του ήλιου σαν ένας γιγάντιος ιστός αράχνης. Για τα πουλιά, όμως, αποτελούν ένα νέο οικοδομικό υλικό, το οποίο συνδυάζουν με ξερά χόρτα και κλαδιά για να κατασκευάσουν τις φωλιές τους.

🔹 🇺🇦 Birds near Ukraine's frontline are weaving nests from drone fibre optic cables. Nature finding its own way through the chaos.



–Reuters #Ukraine #Wildlife #WarImpact pic.twitter.com/7YvDZ4Ljl3 June 30, 2026

Ένα νέο αποτύπωμα του πολέμου στη φύση

Το ασυνήθιστο αυτό φαινόμενο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της προσαρμογής της φύσης στις νέες συνθήκες που δημιουργεί ένας πόλεμος μεγάλης διάρκειας. Παράλληλα, αναδεικνύει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, οι οποίες εκτείνονται πολύ πέρα από το πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η Γιάνα Χρίνκο, ανώτερη ερευνήτρια στο Πολεμικό Μουσείο του Κιέβου, εξετάζει δύο εύθραυστες φωλιές που στάλθηκαν στο μουσείο από στρατιωτικές μονάδες της πρώτης γραμμής.

Local wildlife is adapting to war. The fiber optic cables used for drones is becoming part of birds' nests.



Source: https://t.co/sxalXs9UIJ pic.twitter.com/hLuBXqRYkI June 28, 2026

«Τα πουλιά έχουν αρχίσει να επαναχρησιμοποιούν αυτά τα εγκαταλελειμμένα καλώδια για να κατασκευάζουν τις φωλιές τους», εξηγεί, σημειώνοντας πως αντικείμενα όπως αυτά αποτυπώνουν τη μεταβαλλόμενη φύση του σύγχρονου πολέμου.

Δεν ξέρουν ποιο είδος πτηνού τα χρησιμοποίησε

Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη ποιο είδος πτηνού κατασκεύασε τις συγκεκριμένες φωλιές ούτε πώς τα πουλιά κατάφεραν να συλλέξουν τόσο μεγάλα κομμάτια καλωδίων.

«Η πρώτη φωλιά αποτελείται κυρίως από ξερό χορτάρι και καλώδιο οπτικών ινών. Είναι πλεγμένη πολύ σφιχτά», ανέφερε η Χρίνκο.

Ukraine War Leaves Birds Building Nests From Drone Fibre-Optic Cables pic.twitter.com/C62qUUnOBV — Firstpost (@firstpost) June 30, 2026

Το Reuters επικοινώνησε με αρκετούς Ουκρανούς στρατιώτες που υπηρετούν στις περιοχές της πρώτης γραμμής στο Ντονέτσκ, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια. Όλοι ανέφεραν ότι είχαν εντοπίσει παρόμοιες φωλιές, ενώ δημοσίευσαν σχετικές φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μία από τις δύο φωλιές θα παραμείνει στο Πολεμικό Μουσείο του Κιέβου, ενώ η δεύτερη θα μεταφερθεί στην Ολλανδία για επιστημονική μελέτη και στη συνέχεια θα επιστραφεί στην Ουκρανία.

Γιατί αποτελεί κίνδυνο για την άγρια πανίδα

Ο 33χρονος Ολλανδός βιολόγος Άουκε Φλοριάν Χίμστρα, ειδικός στη μελέτη των υλικών που χρησιμοποιούν τα πουλιά για την κατασκευή φωλιών, σημείωσε ότι η Ουκρανία διαθέτει πλούσια ορνιθοπανίδα και αρκετά είδη θα μπορούσαν να βρίσκονται πίσω από τις συγκεκριμένες κατασκευές.

«Θα αναζητήσουμε ίχνη DNA που ενδέχεται να έχουν διατηρηθεί στη φωλιά, ώστε να προσδιορίσουμε ποιο είδος την κατασκεύασε. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιες φωλιές, παρότι έχω μελετήσει πάρα πολλές στη διάρκεια της καριέρας μου», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η χρήση καλωδίων οπτικών ινών μπορεί να έχει τόσο αρνητικές όσο και θετικές συνέπειες για τα πουλιά. Από τη μία πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος να μπλεχτούν στα καλώδια και να τραυματιστούν, ενώ από την άλλη τα συνθετικά αυτά υλικά ενδέχεται να προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις φωλιές.

«Καταγράφοντας αυτή τη φωλιά, καταγράφουμε ταυτόχρονα και τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στη φύση της Ουκρανίας», κατέληξε ο Χίμστρα.

iefimerida.gr