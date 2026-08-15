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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού με κατεύθυνση τη Λεμεσό, με αποτέλεσμα δύο άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως αρχικά έκλεισε η αριστερή λωρίδα, παρά τη Μονή, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, λόγω τροχαίου ατυχήματος, που συνέβη λίγο πριν τις 11:00 π.μ.. Ωστόσο, δόθηκε στην κυκλοφορία περίπου μία ώρα αργότερα.

Στη σκηνή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας. Το εμπλεκόμενο όχημα έχει μετακινηθεί εκτός του δρόμου, ωστόσο η αριστερή λωρίδα του δρόμου παραμένει κλειστή, για σκοπούς καθαρισμού του οδοστρώματος. Για παροχή βοήθειας κλήθηκαν στο σημείο και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, που καλούνται να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο εμπλεκόμενο όχημα, παραλήφθηκαν για μεταφορά τους σε νοσοκομείο για να τύχουν ιατρικών εξετάσεων, προληπτικά.