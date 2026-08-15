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Σε επίπεδο “Κόκκινου Συναγερμού” θα βρίσκεται το Σάββατο, 15 Αυγούστου, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, λόγω της μαζικής εξόδου του κοινού στα δάση για την εορτή του Δεκαπενταύγουστου, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα απευθύνει θερμή έκκληση προς το κοινό που θα εκδράμει στις δασικές περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, καλεί το κοινό να αποφεύγει το άναμμα φωτιάς, τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων που παράγουν σπινθήρες ή φλόγα, καθώς και τη ρίψη αποτσίγαρων και αναμμένων σπίρτων.

Το Τμήμα Δασών υπογραμμίζει ότι το άναμμα φωτιάς για την ετοιμασία φαγητού επιτρέπεται μόνο στις ψησταριές των εκδρομικών χώρων.

Τονίζει, επίσης, ότι η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο και τον περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Καλεί οποιονδήποτε αντιληφθεί καπνό ή φωτιά να τηλεφωνήσει αμέσως στο 1407, για το Τμήμα Δασών, ή στο 112, για την Πυροσβεστική Υπηρεσία.