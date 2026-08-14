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Τους Κανόνες Λειτουργίας που εφαρμόζονται εντός των Εθνικών Δασικών Πάρκων, καθώς επίσης και στις επιμέρους υποδομές υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών.

Σε σχέση με τα Εθνικά Δασικά Πάρκα Αθαλάσσας και Παιδαγωγικής Ακαδημίας υπενθυμίζεται ότι οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Κανόνες Λειτουργίας τους, όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών, καθώς επίσης και σε διάφορα σημεία των πάρκων και να σέβονται το φυσικό περιβάλλον και τους υπόλοιπους χρήστες.

Το Τμήμα Δασών επισημαίνει ότι τα τραπέζια και τα παγκάκια (εκτός εκείνων που διαχειρίζονται τα αναψυκτήρια) είναι κοινόχρηστα και δεν επιτρέπεται η προκράτησή τους.

Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο στους καθορισμένους χώρους στάθμευσης, αναφέρει, προσθέτοντας ότι η διακίνηση σκύλων επιτρέπεται μόνο στις καθορισμένες διαδρομές και πάντα με λουρί.

Η ποδηλασία επιτρέπεται μόνο στις καθορισμένες διαδρομές και με χαμηλές ταχύτητες για την ασφάλεια όλων των χρηστών. Η εκτός δρόμου ποδηλασία απαγορεύεται, σημειώνει το Τμήμα.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα εντός των Πάρκων, περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων θερινών σχολείων, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Δασών, τονίζεται.

Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε οργανωμένης εκδήλωσης ή ομαδικής δραστηριότητας περιλαμβανομένου πάρτι γενεθλίων απαιτείται εκ των προτέρων άδεια από το Τμήμα Δασών, προστίθεται.

Το Τμήμα αναφέρει, επίσης, ότι απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. για ψήσιμο φαγητού, χρήση ναργιλέ).

Οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν το Πάρκο καθαρό και να σέβονται την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον, καταλήγει η ανακοίνωση.

Κόκκινος συναγερμός για δασικές πυρκαγιές

Σε επίπεδο “Κόκκινου Συναγερμού” θα βρίσκεται το Σάββατο, 15 Αυγούστου, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, λόγω της μαζικής εξόδου του κοινού στα δάση για την εορτή του Δεκαπενταύγουστου, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα απευθύνει θερμή έκκληση προς το κοινό που θα εκδράμει στις δασικές περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, καλεί το κοινό να αποφεύγει το άναμμα φωτιάς, τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων που παράγουν σπινθήρες ή φλόγα, καθώς και τη ρίψη αποτσίγαρων και αναμμένων σπίρτων.

Το Τμήμα Δασών υπογραμμίζει ότι το άναμμα φωτιάς για την ετοιμασία φαγητού επιτρέπεται μόνο στις ψησταριές των εκδρομικών χώρων.

Τονίζει, επίσης, ότι η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο και τον περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Τέλος, καλεί οποιονδήποτε αντιληφθεί καπνό ή φωτιά να τηλεφωνήσει αμέσως στο 1407, για το Τμήμα Δασών, ή στο 112, για την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΚΥΠΕ