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Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται τα ΤΑΕΠ των δημόσιων νοσηλευτηρίων και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού, Χαράλαμπος Χαριλάου, ο οποίος σημείωσε ότι υπάρχει ο απαραίτητος σχεδιασμός, η εμπειρία και η τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού.

Όπως ανέφερε, «μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει», για να προσθέσει ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατά την οποία σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται αύξηση των περιστατικών, όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια, καθώς και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στα ΤΑΕΠ, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τον ΟΚΥπΥ να καταγράφει περιστατικά θερμικής καταπόνησης, μικρά ατυχήματα, εγκαύματα από τον ήλιο, καθώς και αυξανόμενες εισαγωγές.

Σε σχέση με τη στελέχωση των ΤΑΕΠ και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι τα εν λόγω τμήματα «είναι πάντοτε στελεχωμένα με όλους τους απαραίτητους γιατρούς και το σχετικό προσωπικό», καθώς όπως εξήγησε, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε θα προκύψει ένα αναπάντεχο ή σοβαρό περιστατικό.

«Είτε λόγω τροχαίων ατυχημάτων, είτε λόγω άλλων καταστάσεων, όπως είναι τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ή τα εμφράγματα», είπε, η υπηρεσία φροντίζει ώστε τα ΤΑΕΠ και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων να είναι «πάντοτε σωστά στελεχωμένα, για να μπορούν να ανταποκριθούν».

Σε εγρήγορση για τροχαία

Αναφερόμενος ειδικότερα στα τροχαία ατυχήματα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ είπε ότι πρόκειται για κατάσταση που αντιμετωπίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, σημειώνοντας ωστόσο ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω της αυξημένης κίνησης στους δρόμους, «ειδικά σε κάποιες μέρες, πιθανόν να υπάρχουν περισσότερα ατυχήματα».

«Είμαστε σε εγρήγορση για οτιδήποτε συμβεί», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή «όλοι να μετακινηθούν με ασφάλεια στους χώρους προορισμού τους, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε θέμα».

Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά που καταγράφονται στα ΤΑΕΠ και τη σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι τα στοιχεία καταγράφονται καθημερινά και πως «δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη αλλαγή από τα προηγούμενα χρόνια».

«Τα περιστατικά είναι περίπου τα ίδια, τόσο σε αριθμό όσο και στη φύση τους, και ο Οργανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση», είπε.

Αυξημένη η κίνηση στα ΤΑΕΠ λόγω καλοκαιριού και υψηλών θερμοκρασιών

Σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τα ΤΑΕΠ, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση είναι αυξημένη, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών των προσωπικών και των ειδικών γιατρών στον ιδιωτικό τομέα.

«Η κίνηση στα ΤΑΕΠ είναι αυξημένη. Υπάρχουν και αυξανόμενες εισαγωγές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στην αυξημένη προσέλευση συμβάλλουν και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν.

Όπως εξήγησε, αρκετός κόσμος οδηγείται στα ΤΑΕΠ με περιστατικά θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας, εγκαύματα από τον ήλιο, αλλά και μικρά ατυχήματα που σημειώνονται είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νοσηλευόμενοι με θερμοπληξία.

«Έχουμε, όμως, αρκετά περιστατικά, τα οποία έρχονται με θερμική καταπόνηση», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Χαριλάου, τα περιστατικά αυτά αφορούν κυρίως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με καρδιαγγειακά και πνευμονολογικά προβλήματα.

Σημείωσε, τέλος, ότι τα περιστατικά θερμικής καταπόνησης που προσέρχονται στα ΤΑΕΠ εξετάζονται και στη συνέχεια οι ασθενείς αποχωρούν, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία.

ΚΥΠΕ